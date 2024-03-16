به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای آخرین جزئیات و آمار خدمات‌رسانی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان را اعلام کرد و از پایان امدادرسانی در ۸۸۹ روستای محاصره در سیلاب خبر داد.

متن اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر در خصوص آخرین آمار خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان به شرح زیر است:

۱- امدادگران هلال‌احمر از روز هفتم اسفند که بارش‌ها در سیستان و بلوچستان شدت گرفت، منجر به وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در مناطق جنوبی استان شد که بر اثر آن، تا امروز ۱۷ هزار و ۴ خانوار شامل ۷۰ هزار و ۹۴۹ نفر تحت تأثیر سیل بوده و آسیب دیده‌اند.

۲- با تلاش امدادگران، ۱۴۵۶ خانوار شامل ۶۰۵۸ نفر اسکان اضطراری پیدا کردند، ۱۰۲ نفر نیز از سیلاب رهاسازی شده‌اند.

۳- تاکنون با ۸۳ سورتی پرواز ۲ بالگرد امدادی هلال‌احمر، در ۳۰ روستای محاصره در سیل، خدمات‌رسانی لازم ارائه و ۴۳ محموله و ۱۹۲۹ بسته غذایی توسط بالگردهای هلال‌احمر در روستاهای غیرقابل دسترس، توزیع شده است. علاوه بر این تا امروز ۲۶ اسفندماه، بیش از ۶۵ هزار بطری آب، ۳۱ هزار قرص نان، بیش از ۲۳ هزار بسته غذایی ۱۰ روزه و ۷۲ ساعته، ۱۴۴۶ دستگاه چادر امدادی، ۳۴۷۹ تخته موکت، ۶۹۹۹ تخته پتو و بیش از ۱۱ هزار و ۸۱۱ کیلوگرم نایلون پوششی برای پیشگیری از نفوذ آب در میان متاثرین از سیلاب توزیع شده است.

۴- علاوه بر نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان، نیروهای هلال‌احمر ۵ استان خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، یزد و کرمان برای کمک به حادثه دیدگان به منطقه اعزام شده‌اند.

۵- در حال حاضر ۳۳۲۰ امدادگر و نجات‌گر در منطقه در حال امدادرسانی به سیل زدگان هستند و در ۸۸۹ روستا امدادرسانی کرده‌اند.

۶- تاکنون بیش از ۶ هزار کودک از خدمات فضای دوستدار کودک تیم‌های سحر مستقر در مناطق آسیب‌دیده متأثر از سیل و آب‌گرفتگی، بهره‌مند شدند.

۷- خدمات امدادی در جنوب سیستان و بلوچستان پایان یافته است.

۸- عموم هموطنان نوع‌دوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #١*١١٢* و یا واریز به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۳۶۶۶۲۳۵ و شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به شبا IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، واریز کنند.