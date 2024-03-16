۳۰ معتاد متجاهر در نور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد امینی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط جرم خیز و کاهش سرقت‌ها، «امنیت و آرامش» با موضوع دستگیری خرده فروشان و پاکسازی پاتوق‌های معتادان متجاهر و با هماهنگی مرجع قضائی در سطح شهرستان با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری سایر واحدهای انتظامی اجرا شد.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های مردمی مبنی بر برخورد جدی با توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان ولگرد رسیدگی به مطالبه مردمی در دستور کار جدی پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نور تصریح کرد: در این خصوص مأموران پلیس شهرستان نور در ۴۸ ساعت گذشته با گشت زنی‌های ویژه در نقاط و محلات آلوده و جرم خیز شهرستان نور، ۷ خرده فروش مواد افیونی را دستگیر و و ۳۰ معتاد متجاهر را جمع آوری و ساماندهی و تحویل مرکز ترک اعتیاد شده‌اند.

سرهنگ امینی در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح به صورت مستمر و در راستای مطالبات مردمی ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز می‌خواهیم گزارش‌های خود در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر و تجمع معتادان متجاهر را به پلیس اعلام تا نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری آنان اقدام شود.