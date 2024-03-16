به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دفتر مطبوعاتی دولت ویلینیوس اعلام کرد که آرویداس آنوشاوسکاس، وزیر دفاع لیتوانی، استعفای خود را تقدیم اینگریدا سیمونیته، نخست وزیر این کشور کرده است.

ادمونداس جاکیلاتس، خبرنگار لیتوانیایی دیروز موجی از گمانه‌زنی را به راه انداخت و در فیسبوک نوشت: با تشکر از آرویداس آنوشاوسکاس؛ باید ببینیم لوریاناس کاسیوناس چه طور عمل خواهد کرد!

رسانه‌های این کشور اوایل هفته جاری پیش‌بینی کردند که لوریاناس کاسیوناس، عضو پارلمان لیتوانی می‌تواند جانشین آنوشاوسکاس شود.

روزنامه «۱۵ دقیقه» لیتوانی نیز در گزارشی مدعی شد که وزیر دفاع به دلیل اختلاف نظر با نخست وزیر این کشور، درخواست نشست اضطراری داده است!

براساس قانون اساسی لیتوانی، وزرای این کشور باید استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کنند و نخست وزیر آن را تسلیم رییس جمهور خواهد کرد. لیتوانی که از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو شده است، از آغاز جنگ اوکراین، هموراه یکی از حامیان فعال این کشور در جنگ با روسیه بوده است.