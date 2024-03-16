به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به برگزاری دومین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۲۳۴۹۶۲ در تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

متن نامه به شرح زیر است: «هیات وزیران درجلسه ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۸۰۳/ و مورخ ۱۴۰۲.۶.۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:

برگزاری دومین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ دویست و ده میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.»