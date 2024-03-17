افطاری شاعران آیینی قم به میزبانی هیات خادم الرضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی مسؤول هیأت خادم الرضا علیه السلام قم شامگاه یکشنبه در ضیافت افطاری و نشست صمیمی شاعران آئینی استان قم که در حسینیه بنی فاطمه برگزار شد بیان کرد: این مراسم سال‌ها است که به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و بهانه‌ای برای تجلیل از نقش مؤثر شاعران آئینی در پیشبرد اهداف هیأت است.

مسوول هیأت خادم الرضا علیه‌السلام قم گفت: برگزاری نشست‌های صمیمی با برخی گروه‌ها و قشرهای مختلف که با هیأت در طول سال همکاری دارند، از دیگر برنامه‌های هیئت خادم الرضا علیه‌السلام در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: خادمان هیأت، سخنرانان و قاریان قرآن کریم، مداحان و شاعران، خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت، اهالی رسانه، اعضای شورای هیأت مذهبی استان از جمله این گروه‌ها هستند.

مسوول هیأت خادم الرضا علیه‌السلام ادامه داد: برپایی سفره افطار برای ایتام با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر برنامه‌ها هیأت خادم الرضا علیه‌السلام در روزهای دیگر ماه مبارک رمضان است.

غلامرضا فلاح نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان قم نیز در حاشیه این ضیافت افطاری گفت: گردهمایی شاعران آئینی استان قم در حسینیه بنی فاطمه به همت کانون خادم الرضا علیه السلام برگزار شد که این سنت حسنه‌ای است که هیأت خادم الرضا (ع) هر ساله آن را دنبال می‌کند.

شاعر پیشکسوت آئینی استان قم گفت: در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان هیأت خادم الرضا (ع) از گروه‌های مختلفی که در برگزاری مراسم‌های مذهبی در طول سال با این هیأت همکاری دارند میزبانی می‌کند که امر بسیار پسندیده‌ای است.

فلاح افزود: شاعران آئینی نقش بسیار مهمی در برگزاری مراسم‌های مذهبی دارند و در این برنامه نیز شاهد حضور شاعران جوان و پیشکسوت بودیم و این توجه به شاعران جوان بسیار ارزشمند است.

وی بیان کرد: رویش‌های خوبی از دهه هشتاد به بعد در عرصه شعر آئینی رخ داده که دلیل اصلی آن همراهی و میدان دادن پیشکسوتان و اساتید شعر به جوانان بوده است.

نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان قم با بیان اینکه شاعران جوان در استان قم طی سالهای اخیر آثار بسیار خوبی در عرصه شعر آئینی داشته اند و در سطح ملی حرف برای گرفتن دارند افزود: بسیاری از مداحان مطرح کشوری در مراسم‌های مذهبی از شعر شاعران آئینی قم استفاده می‌کنند و این امر نشان دهنده اهمیت کار شاعران آئینی جوان در قم است.

وی ادامه داد: این گردهمایی‌ها در حقیقت یک فرهنگ دینی است و هیأت خادم الرضا علیه السلام از ابتدای تأسیس تاکنون برنامه‌های بسیاری را با حضور گسترده جوانان برگزار کرده است.

فلاح افزود: اگر انقلاب اسلامی امروز در سطح دنیا حرفی برای گرفتن دارد دلیل اصلی آن جهاد تبیین که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده، است که در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی موضوعات دینی و انقلابی به روش‌های مختلف از جمله با زبان هنر و شعر به جامعه انتقال داده شده است.

شاعر پیشکسوت آئینی استان قم ابراز کرد: امروز در موضوعات روز جامعه شاعران پیشتاز هستند و با سرودن اشعار خود در عرصه جهاد تبیین ایفای نقش می‌کنند.