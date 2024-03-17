۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

وزارت ارتباطات اعلام کرد؛

افزایش ۵۰ و ۹۵ درصدی سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت

رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت:سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت، نسبت به اول دولت ۵۰ و ۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص انتشار جدیدترین رتبه بندی اسپید تست گفت: سرعت دانلود و آپلود اینترنت ثابت نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۰ و ۷۵ درصد بیشتر شده است. این بهبودها نسبت به اول دولت ۵۰ و ۹۵ درصد است.

وی افزود: کاهش رتبه به خاطر افزایش سرعت سایر کشورها است. ان‌شاءالله با اجرای پروژه فیبر جز بیست کشور اول خواهیم شد.

به گزارش مهر، بر اساس جدیدترین گزارش اسپید تست در آمار مربوط به ماه فوریه سال ۲۰۲۴ (بهمن-اسفند ۱۴۰۲) بر اساس شاخص «میانه» جایگاه اینترنت ثابت ایران با چهار پله نزول در رده ۱۵۷ جهانی قرار گرفته و جایگاه اینترنت سیار ایران نیز با یک پله نزول در رتبه ۷۴ کشورهای دنیا قرار گرفته است.

هنگامه فروغی

