مدیران و کارکنان در برابر مسوولیت خود امانتداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کردستان به اهمیت امانت‌داری مدیران و کارکنان ادارات اظهار کرد: مدیران و کارکنان ادارات باید تمام جود خود را صرف امانت‌داری کنند و مسوولیت و کاری که به آنها سپرده شده به درستی انجام دهند.

وی حذف کینه و کدورت بین انسان‌های مومن را مورد تاکید قرار داد و افزود: انسان اگر گناهی دارد باید مانع از تکرار آن شود و در آستانه سال نو و در ماه بهار قرآن به زدودن گناه از دل بپردازد.

نماینده ولی فقیه در کردستان، داشتن سعه صدر، ممانعت از عصبانیت، تکریم ارباب رجوع و اهل عمل بودن را لازمه کار اداری و مدیریتی دانست و افزود: گاهی جلسات به وقت نماز و عبادت برخورد می‌کند و باید با برنامه‌ریزی درست مانع از تداخل زمان نماز و عبادت با جلسات اداری باشیم.

حجت‌الاسلام پورذهبی خواستار کوتاه کردن سخنرانی‌ها در جلسات شد و اضافه کرد: صحبت‌های سخنران در جلسات باید کوتاه و اثرگذار باشد و از تعریف و تمجید بی‌مورد پرهیز شود.

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