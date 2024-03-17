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۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی خبر داد؛

ارائه خدمات ۸ کتابخانه عمومی آذربایجان شرقی در تعطیلات عید نوروز

ارائه خدمات ۸ کتابخانه عمومی آذربایجان شرقی در تعطیلات عید نوروز

تبریز-اسامی کتابخانه‌های فعال و ساعات کار آنها در تعطیلات نیمه نخست فروردین‌ماه ۱۴۰۳ از سوی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی روز یکشنبه اعلام کرد: با هدف خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان و مخاطبان کتابخانه‌ها در تعطیلات نوروزی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بخشی از کتابخانه‌های عمومی در این ایام نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهند کرد.

بابایی با بیان اینکه برای کسانی که در طول سال گرفتار دغدغه‌ها و روزمرگی‌های زندگی هستند و فرصت خواندن کتاب را پیدا نمی‌کنند، تعطیلات عید نوروز بهترین زمان برای مطالعه کتاب است گفت: بر این اساس هشت کتابخانه عمومی در سراسر استان شامل مرکزی تبریز، میرداماد، علامه طباطبایی، پیامبر اعظم سهند، اوحدی، شهید رجایی و میرزا طاهر خوشنویس و فرهنگ جلفا طی روزهای ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، یکم تا پنجم و یازدهم تا سیزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳ آماده ارائه تمامی خدمات کتابخانه‌ای به اعضا و سایر علاقه‌مندان به کتابخوانی خواهند بود.

کد مطلب 6057547

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