به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر با رصد و اشرافیت اطلاعاتی موفق شد یک شناور حامل کالای قاچاق را توقیف کند.

وی تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند چهار دستگاه خودروی لوکس خارجی، مقدار زیادی پارچه، ساعت مچی، تلفن همراه، لوازم آرایشی و صدها قلم دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: ارزش ریالی محموله کشف شده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد که در همین رابطه هشت نفر تحویل مقامات قضائی شدند.

وی بابیان اینکه قاچاق کالا ضد اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می‌دهد خاطرنشان کرد: مرزبانی استان با تمام توان با پدیده قاچاق و سرشبکه ها و باندهای سازمان یافته برخوردمی کند.