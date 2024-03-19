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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

محموله بزرگ کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر توقیف شد

محموله بزرگ کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، محموله بزرگ کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر با رصد و اشرافیت اطلاعاتی موفق شد یک شناور حامل کالای قاچاق را توقیف کند.

وی تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق شدند چهار دستگاه خودروی لوکس خارجی، مقدار زیادی پارچه، ساعت مچی، تلفن همراه، لوازم آرایشی و صدها قلم دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: ارزش ریالی محموله کشف شده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد که در همین رابطه هشت نفر تحویل مقامات قضائی شدند.

وی بابیان اینکه قاچاق کالا ضد اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می‌دهد خاطرنشان کرد: مرزبانی استان با تمام توان با پدیده قاچاق و سرشبکه ها و باندهای سازمان یافته برخوردمی کند.

کد مطلب 6058641

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    نظرات

    • سیا US ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
      3 0
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      اگه راست میگین شما که توانایی دارین جلو قاچاق مواد رو بگیرین که رو خشکیه نه تو دریا جلو 4تا کالا اساسی بگیرین
    • سلمان فردوسی QA ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 5
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      بخدادروغ،میگن،که،ته لنجی میاریم،همش،قاچاقه،سرمسئولین کجایید؟ بایدتمام،اسکله،های ملوانی،تعطیل کنید.همشون،محل قاچاق شده.
    • امیرخان DE ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      2 0
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      دقیقا منظور جناب سردار کدوم تولید داخلی است؟؟؟ چندتا تولید داخل رو نام ببرن،،باید تعرفه های گمرکی صفرشود،،و ته لنجی حق ملوان و مرز نشین است
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بله

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