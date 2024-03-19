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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

تلاش صهیونیست‌ها برای تخریب آنروا از طریق شبکه‌های اجتماعی

تلاش صهیونیست‌ها برای تخریب آنروا از طریق شبکه‌های اجتماعی

صهیونیست ها به تازگی تلاش‌های گسترده ای برای تخریب آنروا با استفاده از شبکه های اجتماعی آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص فاش کرد که رژیم صهیونیستی کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را با ایجاد صدها حساب جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای تخریب آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل به راه انداخته است.

این شبکه به نقل از شماری از محققان آورده است که رژیم صهیونیستی ۶۰۰ حساب جعلی را در شبکه‌های ایکس، اینستاگرام و فیسبوک برای تخریب آژانس آنروا ایجاد کرده است.

هاآرتص تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با استفاده از این حساب‌های جعلی که خود آن را مدیریت می‌کند، در تلاش برای ترویج روایت خود علیه حماس و آژانس آنروا است.

کد مطلب 6058649

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