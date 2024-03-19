احتمال شیوع «زنگ زرد گندم» در مزارع آبی استان بوشهر

احمد سبحانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر، از امروز با ورود سامانه بارشی به کشور و تداوم و استقرار آن سامانه به مدت پنج روز احتمال بارشهای نسبتاً مناسب در بیشتر مناطق استان وجود خواهد داشت.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: هم زمان با ورود این سامانه جهت باد هم شمالی خواهد شد که همین موضوع باعث کاهش نسبی دما خواهد شد.
وی افزود: با بالا رفتن رطوبت نسبی محیط و کاهش دما، شرایط برای ظهور کانونهای اولیه زنگ زرد گندم و توسعه کانونهای قبلی کاملاً فراهم شده و احتمال شیوع بیماری در مزارع گندم آبی به نحو محسوسی بالا خواهد رفت.
سبحانی گفت: لازم است کارشناسان مراکز و شهرستانها از تمامی عرصههای تولید گندم بازدید کرده و رصد و پایش دقیقی از وضعیت زنگ زرد و دیگر لکه برگیهای گندم داشته باشند.
وی افزود: به محض مشاهده کانونهای اولیه آلودگی توصیه به کانون کوبی با سموم توصیه شده بر اساس دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات شود.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: کشاورزان عزیز و پرتلاش تولید کننده گندم نیز مزارع خود را با دقت بررسی نموده و در صورت عدم نیاز به آب، از آبیاری غیرضروری پرهیز کرده و هرگونه علائم زنگ و یا بیماریهای دیگر را به کارشناسان اطلاع رسانی کنند و در موقع لزوم نسبت به کنترل اصولی کانونهای آلودگی اقدام کنند.
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