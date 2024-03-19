به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار و جمعی از طرح‌های عشایر، تأمین نهاده‌های مورد نیاز عشایر را یکی از سیاست‌های دولت در سال آتی دانست و تاکید کرد: رئیس جمهور در این ارتباط دستور مستقیم داده است.

وی از ایجاد نوروزگاه های عشایری در سراسر کشور خبر داد و ابراز کرد: در این نوروزگاه ها زیست بوم عشایری به مسافران معرفی می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایری کشور بیان کرد: عشایر در این نوروزگاه ها می‌توانند محصولات و صنایع دستی و تولیدات خودشان را در معرض دید عموم مسافران نوروزی قرار دهند.

نادری با بیان اینکه این طرح برای کمک به اقتصاد عشایر کشور اجرایی می‌شود، ابراز کرد: تلاش شده تا مکان این نوروزگاه ها به درستی جانمایی تا در معرض دید بیشترین میزان مسافران نوروزی قرار گیرد.