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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

نوروزگاه‌های عشایری در کشور ایجاد می‌شود

نوروزگاه‌های عشایری در کشور ایجاد می‌شود

گرمسار- معاون وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد نوروزگاه‌های عشایری در سراسر کشور همزمان با نوروز ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار و جمعی از طرح‌های عشایر، تأمین نهاده‌های مورد نیاز عشایر را یکی از سیاست‌های دولت در سال آتی دانست و تاکید کرد: رئیس جمهور در این ارتباط دستور مستقیم داده است.

وی از ایجاد نوروزگاه های عشایری در سراسر کشور خبر داد و ابراز کرد: در این نوروزگاه ها زیست بوم عشایری به مسافران معرفی می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایری کشور بیان کرد: عشایر در این نوروزگاه ها می‌توانند محصولات و صنایع دستی و تولیدات خودشان را در معرض دید عموم مسافران نوروزی قرار دهند.

نادری با بیان اینکه این طرح برای کمک به اقتصاد عشایر کشور اجرایی می‌شود، ابراز کرد: تلاش شده تا مکان این نوروزگاه ها به درستی جانمایی تا در معرض دید بیشترین میزان مسافران نوروزی قرار گیرد.

کد مطلب 6058860

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