خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-‌علیرضا صفاری‌فر: آخرین جلسه کنگره شهدای شهرستان اردستان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

سید محمد هادی احمدی‌طبا، فرماندار اردستان در این جلسه اظهار داشت: آموزش و پرورش نسبت به برگزاری یادواره شهدا در مدارس برای دانش‌آموزان اقدام کند، همچنین باید یاد و خاطره شهدا توسط مسؤولین، هیئت‌های مذهبی و مردم شهید پرور شهرستان گرامی داشته شود.

سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان نیز گفت‌: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۱ یادواره شهدا در عنوان‌های مختلف در شهرستان اردستان برگزار شده و برای سال آینده اجرای یادواره شهدا در قشرهای مختلف دیگر در دستور کار است.

وی افزود: جمع‌آوری اطلاعات شهدای شهرستان از جمله وصیت‌نامه، کلیپ، عکس و خاطره توسط کارگروه جمع‌آوری کنگره شهدا انجام شده و نشست‌های روشنگری با رویکرد درس‌هایی از شهدا در طول سال برگزار شده است.