فرماندار گناوه: اعضای ستاد مدیریت بحران در آمادگی کامل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری سه شنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان انتظار داریم، با تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود خود به برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر کنگره شهدا مساعدت و همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه برای هرچه بهتر و باکیفیت برگزاری کنگره و یادواره شهدای شهرستان، ادارات هم افزایی و همکاری لازم با مجموعه فرمانداری، امام جمعه و سپاه شهرستان داشته باشند، افزود: باید تلاش کنیم که این شهرستان، رتبه برتر در برگزاری کنگره را کسب کند.

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: امنیت و آرامش امروز و پیشرفت نظام مقدس اسلامی مدیون رشادت‌ها و خون پاک شهدا است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه شهرستان ۲۳۰ شهید به عنوان سند افتخار دارد، گفت: مهم‌ترین هدف در برگزاری کنگره شهدا حفظ و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و انتقال آن به جوانان و نسل آینده است.

وی یادآور شد: جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره و الگو گیری از سیره شهدا، در هر جلسه شورای اداری وصیت نامه و زندگینامه یکی از شهدای والامقام شهرستان قرائت می‌شود.

وی از ادارات این شهرستان خواست در هر جلسه و مراسمی که برپا می‌کنند، زندگینامه و وصیت نامه شهدا را قرائت کنند.

اسفندیاری بر حضور پررنگ مسئولان و کارکنان ادارات در مناسبت‌های ملی و مذهبی و از جمله نمازجمعه تاکید کرد.

اعضای ستاد مدیریت بحران در آمادگی کامل باشند

فرماندار گناوه ادامه داد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و ورود سیستم بارشی در استان و این شهرستان، ضروری است اعضای ستاد مدیریت بحران برای حفظ جان و مال مردم، تأسیسات عمومی و کاهش خسارت ناشی از بارندگی، تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده را اجرا و در آمادگی کامل باشند.

در پایان نشست شورای اداری که جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر حضور داشت، حکم فرماندار گناوه به عنوان رئیس کمیته کنگره و یادواره شهدای شهرستان قرائت و به ایشان تقدیم شد.