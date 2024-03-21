قهوه خانه محل تجمع اراذل و اوباش در اردبیل پلمب شد

جلال آفاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیرو وصول گزارش‌هایی از اظهار گلایه چند مسافر نوروزی به لحاظ مزاحمت‌های صورت گرفته اکیپ دادستانی در این محل حاضر و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این حضور سرزده یک قهوه‌خانه که محل تجمع افراد لاابالی بود به دستور دادستان پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: در این بازدید شخصا دوربین‌های مداربسته موضوع گزارش مزاحمت ایجاد شده به چند مسافر را بررسی و دستورات لازم به منظور دستگیری تمامی افراد دخیل و حاضر در صحنه درگیری و ایجاد ناآرامی صادر شد.

آفاقی با بیان اینکه تاکنون ۵ نفر از افراد دخیل در این مزاحمت بازداشت شده‌اند، تصریح کرد: بررسی‌های محسوس و نامحسوس دادستانی در خصوص اماکن و مراکز گردشگری در ایام تعطیلات نوروزی همچنان ادامه خواهد داشت.