قهوه خانه محل تجمع اراذل و اوباش در اردبیل پلمب شد

جلال آفاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیرو وصول گزارشهایی از اظهار گلایه چند مسافر نوروزی به لحاظ مزاحمتهای صورت گرفته اکیپ دادستانی در این محل حاضر و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این حضور سرزده یک قهوهخانه که محل تجمع افراد لاابالی بود به دستور دادستان پلمب شد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: در این بازدید شخصا دوربینهای مداربسته موضوع گزارش مزاحمت ایجاد شده به چند مسافر را بررسی و دستورات لازم به منظور دستگیری تمامی افراد دخیل و حاضر در صحنه درگیری و ایجاد ناآرامی صادر شد.
آفاقی با بیان اینکه تاکنون ۵ نفر از افراد دخیل در این مزاحمت بازداشت شدهاند، تصریح کرد: بررسیهای محسوس و نامحسوس دادستانی در خصوص اماکن و مراکز گردشگری در ایام تعطیلات نوروزی همچنان ادامه خواهد داشت.
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