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۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۰۶

با حضور دادستان اردبیل؛

قهوه خانه محل تجمع اراذل و اوباش در اردبیل پلمب شد

قهوه خانه محل تجمع اراذل و اوباش در اردبیل پلمب شد

اردبیل- دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: به دنبال اظهار گلایه چند مسافر نوروزی و با حضور سرزده در یکی از بخش‌های گردشگری تابعه قهوه خانه محل تجمع اراذل پلمب شد.

جلال آفاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیرو وصول گزارش‌هایی از اظهار گلایه چند مسافر نوروزی به لحاظ مزاحمت‌های صورت گرفته اکیپ دادستانی در این محل حاضر و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این حضور سرزده یک قهوه‌خانه که محل تجمع افراد لاابالی بود به دستور دادستان پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: در این بازدید شخصا دوربین‌های مداربسته موضوع گزارش مزاحمت ایجاد شده به چند مسافر را بررسی و دستورات لازم به منظور دستگیری تمامی افراد دخیل و حاضر در صحنه درگیری و ایجاد ناآرامی صادر شد.

آفاقی با بیان اینکه تاکنون ۵ نفر از افراد دخیل در این مزاحمت بازداشت شده‌اند، تصریح کرد: بررسی‌های محسوس و نامحسوس دادستانی در خصوص اماکن و مراکز گردشگری در ایام تعطیلات نوروزی همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6059954

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    نظرات

    • وطنم ایران IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      یاشاسین.دست شما درد نکنه.لطفا شدیدترین حکم را درمورد این اراذل و اوباش بدهید مخصوصا که باعث آزار میهمانان و گردشگران هم شده اند.جامعه را از وجود اراذل و اوباش پاک کنید
    • محمد IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      ضمن تقدیر ولی استان ما از این افراد نداشته وندارد شیطنت وبازی چند جوان ونوجوان رانباید این‌قدر بزرگ جلوه داد
    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      ایکاش این دستگیری ها وپلمپ هارو با اسم بیان کنن اینکه مکان واسم قهوه خانه واشخاص رو نمیگن ادم در درست بودن اینا شک میکنه گفتن اسم جایی که محل تجمع ارازل هست واشخاصی که مزاحم مردم میشن شرعا هیچ مشکلی نداره مگر اینکه مکان مورد نظر واشخاص مزاحم ادمهای بانفوذی در دستگاهای دولتی داشته باشن
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
      0 0
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      حتما باید درگیری و مزاحمت آن هم برای مسافران گزارش شود تا اقدامی صورت گیرد؟؟؟!!!
    • SG ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      20 5
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      آفرین
    • ناشناس IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      17 5
      پاسخ
      ممنون از دادستانی محترم ... من سال ۷۰ سرباز بودم اردبیل و نمین . خاطرات خوشی دارم . حیف یه تعداد آدم بیان زحمات مسولین رو زیر سوال ببرن
    • چنگیزخان IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ممنونیم از دادستان محترم این گونه موجودات مزاحم را حداقل تا آخر فروردین ماه بدون آب و غذا داخل استهخر آب یخ نگه دارید تا هیچ وقت فکر ایجاد مزاحمت به مردم به سرشون نزنه ،حیف از نام اردبیل ک این گونه موجودات مزاحم خرابش کردن
    • علی IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
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      من تبریزی هستم اما اردبیل ومردمشو خیلی دوست دارم ۵سال اردبیل کارکردم..حیفه بخاطر چندنفر اسم اردبیل خدشه داربشه یاشاسین آذربایجانمیز
    • یاحسین IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      همچین زباله های بایدخوب ادب کردنه اینکه فقدچندروزدرزندان باشن بعدازادبشن
    • مهران تراختورچی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اردبیل یک شهر توریستی با جاذبه های گردشگری یه ، حیفه نام مقدس اردبیل و مردمان خونگرمش توسط چند لات و اراذل خراب بشه . ممنون از دادستانی محترم
    • نا شناش IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      جناب دادستان ممنوع از پیگیری
    • . IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
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      پلیس باید قاطع باشه ولاابالیگری ها را باید حمع کنه ومتاسفانه در شهرستان اردبیل کمتر اقتدار پلیس دیده می شود.
    • فریده نعمتی FR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
      2 0
      پاسخ
      سلام ودرودبردادستان جناب آقای آفاقی الهی هیچ وقت خسته نباشیید واقعاخوش میدرخشین.الهی همیشه سربلندوسرافرازبرای اردبیل بمانید
    • مرصاد IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خیالی ممنون امیدوارم ریشه اینا اراذلواباش کنده شه
    • علی اورنگ DK ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
      0 0
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      با سلام وخسته نباشید امیدوارم که بر خورد قاطع صورت بگیرد تا درسی برای سایرین هم باشد ممنون از زحمات حضرتعالی

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