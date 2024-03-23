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۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۱

در چهارمین روز از تعطیلات نوروزی؛

جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد

جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد

جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با حضور رییس‌جمهور، مسوولان و نمایندگان دستگاه‌های عضو تشکیل و آخرین وضعیت سفرهای نوروزی و خدمات سفر بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از تعطیلات نوروزی، جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای کشور، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرمانده راهور فراجا و رؤسا و نمایندگان جمعیت هلال احمر، سازمان هواشناسی، سازمان هواپیمایی کشور، سازمان اورژانس، سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس ستاد سفر برگزار شد.

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با عضویت ۲۷ دستگاه تشکیل شده، به گفته وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از این پس به صورت دائم ادامه فعالیت خواهد و در زمان فرارسیدن تعطیلات فعالیت و جلسات خود را برای ارتقای هماهنگی در جهت ارائه بالاترین سطح خدمات و جلب رضایتمندی حداکثری مردم بیشتر می‌کند.

در این جلسه که تعدادی از استانداران و رؤسای ستاد سفر استان‌ها نیز به شکل ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، وزرای میراث فرهنگی و گردشگری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و کشور، فرمانده راهور ناجا، استاندار یا رؤسای ستاد سفر استان‌های خراسان رضوی، کردستان، گیلان، یزد، فارس، ایلام، خراسان شمالی و تعدادی دیگر از اعضا آخرین گزارش‌های عملکرد و خدمات ارائه شده دستگاه‌های متبوع خود به مسافران نوروزی را ارائه کردند و رئیس جمهور نیز ضمن طرح سوالاتی از کم و کیف خدمات ارائه شده، نکات کاربردی برای ارتقای کیفیت خدمات سفر ارائه کرد.

وزیر بهداشت در این جلسه از فعالیت ۳ هزار و ۳۴۵ پایگاه اورژانس، ۵۲ بالگرد و ۲ هواپیمای اورژانس، ۵ هزار و ۷۰۰ آمبولانس، آماده باش هزار و ۴۳ بیمارستان و نیز اقداماتی جهت تأمین داروهای مورد نیاز و فعالیت داروخانه‌های شبانه‌روزی و ۷۲۱ هزار بازرسی از اماکن شهری و بین شهری خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن ابراز تأسف از سوانح جاده‌ای رخ داده در روزهای اخیر، از کاهش ۳۰ تا حتی ۴۵ درصدی سوانح جاده‌ای در برخی استان‌ها و رفع ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز طی یکسال اخیر در کشور خبر داد.

بذرپاش همچنین از برنامه این وزارتخانه برای توسعه ناوگان حمل و نقل در سال جدید با مشارکت جدی مردم خبر داد و گفت که در قالب پویش «چشم به راه هستیم» در مسیرهای بین‌شهری در حدود ۴۰ کیلومتری شهرها نقاطی برای استراحت رانندگان و مسافران ایجاد شده تا شاهد کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای باشیم.

کد مطلب 6060812
زهرا علیدادی

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