به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از تعطیلات نوروزی، جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای کشور، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرمانده راهور فراجا و رؤسا و نمایندگان جمعیت هلال احمر، سازمان هواشناسی، سازمان هواپیمایی کشور، سازمان اورژانس، سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس ستاد سفر برگزار شد.

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با عضویت ۲۷ دستگاه تشکیل شده، به گفته وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از این پس به صورت دائم ادامه فعالیت خواهد و در زمان فرارسیدن تعطیلات فعالیت و جلسات خود را برای ارتقای هماهنگی در جهت ارائه بالاترین سطح خدمات و جلب رضایتمندی حداکثری مردم بیشتر می‌کند.

در این جلسه که تعدادی از استانداران و رؤسای ستاد سفر استان‌ها نیز به شکل ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، وزرای میراث فرهنگی و گردشگری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و کشور، فرمانده راهور ناجا، استاندار یا رؤسای ستاد سفر استان‌های خراسان رضوی، کردستان، گیلان، یزد، فارس، ایلام، خراسان شمالی و تعدادی دیگر از اعضا آخرین گزارش‌های عملکرد و خدمات ارائه شده دستگاه‌های متبوع خود به مسافران نوروزی را ارائه کردند و رئیس جمهور نیز ضمن طرح سوالاتی از کم و کیف خدمات ارائه شده، نکات کاربردی برای ارتقای کیفیت خدمات سفر ارائه کرد.

وزیر بهداشت در این جلسه از فعالیت ۳ هزار و ۳۴۵ پایگاه اورژانس، ۵۲ بالگرد و ۲ هواپیمای اورژانس، ۵ هزار و ۷۰۰ آمبولانس، آماده باش هزار و ۴۳ بیمارستان و نیز اقداماتی جهت تأمین داروهای مورد نیاز و فعالیت داروخانه‌های شبانه‌روزی و ۷۲۱ هزار بازرسی از اماکن شهری و بین شهری خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن ابراز تأسف از سوانح جاده‌ای رخ داده در روزهای اخیر، از کاهش ۳۰ تا حتی ۴۵ درصدی سوانح جاده‌ای در برخی استان‌ها و رفع ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز طی یکسال اخیر در کشور خبر داد.

بذرپاش همچنین از برنامه این وزارتخانه برای توسعه ناوگان حمل و نقل در سال جدید با مشارکت جدی مردم خبر داد و گفت که در قالب پویش «چشم به راه هستیم» در مسیرهای بین‌شهری در حدود ۴۰ کیلومتری شهرها نقاطی برای استراحت رانندگان و مسافران ایجاد شده تا شاهد کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای باشیم.