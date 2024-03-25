  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۹

استاندار خراسان رضوی خبرداد؛

برپایی بیش از ۸۸۰ غرفه صنایع دستی در خراسان رضوی

برپایی بیش از ۸۸۰ غرفه صنایع دستی در خراسان رضوی

مشهد- استاندار خراسان رضوی از برپایی ۸۸۲ غرفه عرضه و فروش صنایع دستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: ۸۸۲ غرفه صنایع دستی با هدف معرفی، فروش و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و استفاده زائران و گردشگران از صنایع دستی به عنوان سوغات سفر راه اندازی شده است.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی ادامه داد: حضور زائران و گردشگران فرصتی است برای خدمت و هم‌چنین فروش صنایع‌دستی به کسانی که در استان خراسان رضوی و شهر مشهد حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته برای برپایی بازارچه‌ها و غرفه‌های صنایع دستی اظهار کرد: این غرفه‌ها در فضایی به مساحت ۸ هزار و ۳۹۷ متر مربع در ۱۸ شهرستان خراسان رضوی راه اندازی شده است.

نظری گفت: بیش از ۹۰ رشته صنایع دستی در استان فعال است که هنرمندان شرکت کننده در غرفه‌های صنایع دستی از ۵۲ رشته صنایع دستی صنایع دستی و در قالب ۵۸ بازارچه حضور دارند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا پایان چهارمین روز تعطیلات نوروزی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر از این بازارچه‌ها بازدید کرده‌اند و حدود ۶۵ میلیارد ریال صنایع دستی از آنها خریداری کرده‌اند.

کد مطلب 6062070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها