برپایی بیش از ۸۸۰ غرفه صنایع دستی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: ۸۸۲ غرفه صنایع دستی با هدف معرفی، فروش و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و استفاده زائران و گردشگران از صنایع دستی به عنوان سوغات سفر راه اندازی شده است.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی ادامه داد: حضور زائران و گردشگران فرصتی است برای خدمت و هم‌چنین فروش صنایع‌دستی به کسانی که در استان خراسان رضوی و شهر مشهد حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته برای برپایی بازارچه‌ها و غرفه‌های صنایع دستی اظهار کرد: این غرفه‌ها در فضایی به مساحت ۸ هزار و ۳۹۷ متر مربع در ۱۸ شهرستان خراسان رضوی راه اندازی شده است.

نظری گفت: بیش از ۹۰ رشته صنایع دستی در استان فعال است که هنرمندان شرکت کننده در غرفه‌های صنایع دستی از ۵۲ رشته صنایع دستی صنایع دستی و در قالب ۵۸ بازارچه حضور دارند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تا پایان چهارمین روز تعطیلات نوروزی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر از این بازارچه‌ها بازدید کرده‌اند و حدود ۶۵ میلیارد ریال صنایع دستی از آنها خریداری کرده‌اند.