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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۱۰

تیم ملی ایران در عشق آباد تمرین کرد

تیم ملی ایران در عشق آباد تمرین کرد

تیم ملی فوتبال ایران در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه عشق‌آباد به تمرین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، ملی‌پوشان فوتبال ایران عصر امروز در فاصله ٢۴ ساعت تا دیدار برابر ترکمنستان، در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه عشق آباد به تمرین پرداختند.

این تمرین از ساعت ١٩ به وقت محلی آغاز شد.

در ١۵ دقیقه ابتدایی این تمرین خبرنگاران و عکاسان ترکمنستانی حضور داشتند و با کنجکاوی و دقت تمرین تیم ایران را به عنوان یکی از قدرتهای فوتبال آسیا پوشش خبری می‌دادند.

حضور سردار آزمون در تمرین و پیاده‌روی این بازیکن در کنار علیرضا شهاب، فیزیوتراپ تیم ملی نیز برای رسانه‌های ترکمنستانی جالب توجه بود.

سرپرست فدراسیون فوتبال ترکمنستان نیز در ورزشگاه عشق‌آباد حضور داشت و برای دقایقی در کنار مهدی محمدنبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی ایران به گفت‌وگو پرداخت.

کد مطلب 6062367

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    نظرات

    • ن RO ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
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      با بیرو خوش باشن ببینیم تا کجا مردم رو می ذارن سر کار.

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