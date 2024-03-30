  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۴

با انتشار تصویری از عضو هیات مدیره؛

بانک ملت مذاکره برای خرید باشگاه پرسپولیس را تایید کرد

بانک ملت مذاکره برای خرید باشگاه پرسپولیس را تایید کرد

بانک ملت با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، مذاکرات جهت خرید سهام باشگاه پرسپولیس را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس با انتشار تصویری از نامه بانک ملت به سازمان بورس خبر از تأیید مذاکرات برای خرید سهام سرخپوشان داد.

در این نامه معاون مدیرعامل بانک ملت در پاسخ به درخواست شفاف‌سازی سازمان بورس و خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌نویسد: با توجه به درج آگهی واگذاری سهام باشگاه مذکور، مذاکراتی با چند بانک از جمله بانک ملت صورت گرفته و با توجه به چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، در صورت رخداد بااهمیت اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.

بانک ملت مذاکره برای خرید باشگاه پرسپولیس را تایید کرد

کد مطلب 6065357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها