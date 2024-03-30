بانک ملت مذاکره برای خرید باشگاه پرسپولیس را تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس با انتشار تصویری از نامه بانک ملت به سازمان بورس خبر از تأیید مذاکرات برای خرید سهام سرخپوشان داد.

در این نامه معاون مدیرعامل بانک ملت در پاسخ به درخواست شفاف‌سازی سازمان بورس و خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌نویسد: با توجه به درج آگهی واگذاری سهام باشگاه مذکور، مذاکراتی با چند بانک از جمله بانک ملت صورت گرفته و با توجه به چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، در صورت رخداد بااهمیت اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.