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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۹

همزمان با شب شهادت امیر المومنین برگزار می شود؛‌

بزرگداشت روز جمهوری اسلامی در حرم امام (ره) با سخنرانی رییسی

بزرگداشت روز جمهوری اسلامی در حرم امام (ره) با سخنرانی رییسی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

‏‏وَ نُریدْ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الاْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً‏وَ نَجْعَلُهُمُ الْوارِثینَ ۱۲ فروردین روز وحدت و اتحاد ملی مردم غیور و قدرشناس ایران حول محور انقلاب اسلامی و تجلی عزم و ارادۀ راسخ ملی مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی، و مقطع تاریخی بی نظیر در تاریخ کشورما و نقطۀ مکمل و متمم مبارزات مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی است.

روزی است که اسلام حیات دوباره یافت و ارادۀ ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت و بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید روزی که بعد از قرن‌ها رنج و درد، جلوه‌ای از وعدۀخداوند تبارک وتعالی متجلی گشت. و ملت مسلمان ایران با فریاد رسا و بلند آری نظام اسلامی را تثبیت و سال‌ها مبارزه و جهاد وایثار خون پاک هزاران شهید لاله گون به ثمر نشست و اراده‌های راسخ و عزم ملی عموم قاطبه مردم، در تأیید انقلاب اسلامی و تثبیت حکومت اسلامی تجسم عینی گرفته، اولین نظام مردم سالار دینی در جهان متولد و رویش آیه‌های سبز انقلاب اسلامی و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اولین ثمره نهال نوپای نظام اسلامی گشت.

یوم الله ۱۲ فروردین جلوه‌ای از پیروزی مستضعفان بر مستکبرین و زمینه‌ساز تحقق حکومت عدالت محور جهانی در سپهر سیاست بین‌الملل، گفتمانی نوین، غنی و امیدبخش برای محرومان و مستضعفان را سبب شد. از این رو ۱۲ فروردین در میان ایام الله و جز مهم‌ترین وپربرکت‌ترین و تعیین کننده‌ترین روزهای تاریخ ماست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین امیر المومنین علی (ع) و گرامی داشت لیالی قدر از ملت بزرگ ایران دعوت می‌کند در ویژه برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله دوازده فروردین که در مساجد محوری، مصلی‌ها، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.

این مراسم در تهران ساعت ۲۳ شامگاه ۱۲ فروردین در جوار مرقد مطهر امام خمینی (ره) و با سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6065595
هادی رضایی

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