بزرگداشت روز جمهوری اسلامی در حرم امام (ره) با سخنرانی رییسی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

‏‏وَ نُریدْ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الاْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً‏وَ نَجْعَلُهُمُ الْوارِثینَ ۱۲ فروردین روز وحدت و اتحاد ملی مردم غیور و قدرشناس ایران حول محور انقلاب اسلامی و تجلی عزم و ارادۀ راسخ ملی مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی، و مقطع تاریخی بی نظیر در تاریخ کشورما و نقطۀ مکمل و متمم مبارزات مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی است.

روزی است که اسلام حیات دوباره یافت و ارادۀ ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت و بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید روزی که بعد از قرن‌ها رنج و درد، جلوه‌ای از وعدۀخداوند تبارک وتعالی متجلی گشت. و ملت مسلمان ایران با فریاد رسا و بلند آری نظام اسلامی را تثبیت و سال‌ها مبارزه و جهاد وایثار خون پاک هزاران شهید لاله گون به ثمر نشست و اراده‌های راسخ و عزم ملی عموم قاطبه مردم، در تأیید انقلاب اسلامی و تثبیت حکومت اسلامی تجسم عینی گرفته، اولین نظام مردم سالار دینی در جهان متولد و رویش آیه‌های سبز انقلاب اسلامی و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اولین ثمره نهال نوپای نظام اسلامی گشت.

یوم الله ۱۲ فروردین جلوه‌ای از پیروزی مستضعفان بر مستکبرین و زمینه‌ساز تحقق حکومت عدالت محور جهانی در سپهر سیاست بین‌الملل، گفتمانی نوین، غنی و امیدبخش برای محرومان و مستضعفان را سبب شد. از این رو ۱۲ فروردین در میان ایام الله و جز مهم‌ترین وپربرکت‌ترین و تعیین کننده‌ترین روزهای تاریخ ماست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین امیر المومنین علی (ع) و گرامی داشت لیالی قدر از ملت بزرگ ایران دعوت می‌کند در ویژه برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله دوازده فروردین که در مساجد محوری، مصلی‌ها، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.

این مراسم در تهران ساعت ۲۳ شامگاه ۱۲ فروردین در جوار مرقد مطهر امام خمینی (ره) و با سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.