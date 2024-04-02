برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ۳۵ نقطه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی چراغی‌پور ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار داشت: این مراسم در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، ١٧ فروردین ماه ١۴٠۳ برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در مرکز استان ساعت ۱۱ ظهر از چهارراه رسالت (مقابل سازمان جهاد کشاورزی) آغاز و با طی مسیر خیابان آیت الله حیدری، میدان کشوری، بلوار آزادی، چهارراه مادر تا مصلای بزرگ امام خمینی (ره) شهر ایلام ادامه خواهد داشت.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در طول بیش از شش ماه گذشته در غزه و همچنین اقدام تروریستی اخیر علیه سفارت ایران در سوریه، از عموم مردم شریف استان جهت حضور گسترده و ابراز انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی دعوت کرد.