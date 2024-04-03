به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک‌روزه «گفتمان زندگی با آیه‌ها» با موضوع تحلیل و بررسی مسائل مهم جهان اسلام از منظر قرآن با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی و علمای اهل سنت و اهل تشیع استان فارس شامگاه سه‌شنبه در سالن اجتماعات علوم قرآنی راشدین بخش اشکنان واقع در شهر اهِل لامرد برگزار شد.

در ابتدای این همایش نشست تخصصی تبیین مسائل مهم جهان اسلام با سخنرانی علمای اهل تشیع و اهل سنت برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی ابتدا با بیان آیاتی از قرآن کریم به شاخصه‌های حکومت اسلامی و دیگر مسائل و اولویت‌های نظام اسلامی و معارف دینی پرداخت.

شیخ ناصر صمدی امام جمعه اهل سنت شهر اهِل لامرد دیگر سخنران این برنامه بود که نکاتی را در خصوص لزوم وحدت میان ادیان متذکر شد و همزیستی و وحدت میان اهل تشیع و اهل سنت در کشور به خصوص در جنوب استان فارس را ستود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس نیز در خصوص تأثیر آیه‌های قرآن و گفتمان قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی و تأثیر شگرف قرآن در حل مسائل مختلف سخنانی ایراد کرد.

اقامه نماز وحدت‌بخش میان علمای شیعه و اهل سنت جنوب غرب فارس و افطاری وحدت و مقاومت علمای شیعه و اهل سنت جنوب غرب فارس شامل شهرستان‌های تلفیقی گله‌دار، اشکنان و لامرد در مسجد راشدین اهل سنت از جمله دیگر بخش‌های این مراسم بود.

در ادامه این نشست علمای اهل تشیع و اهل تسنن به بررسی مسائل گوناگون تبیینی، تبلیغی، تحولات منطقه و جهان، مباحث مرتبط با طرح زندگی با آیه‌ها و … پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند و نشست تخصصی حجت الاسلام والمسلمین سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با علمای اهل تسنن و اهل تشیع شهرستان لامرد و جمعی از مسؤولین اشکنان و رصد مشکلات فرهنگی و حوزه تقریب مذاهب اشکنان و شهر اهِل نیز پایان‌بخش این همایش بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مدیح مدیر مرکز اسلامی استان فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، شیخ ناصر صمدی امام جمعه اهل سنت شهر اهِل لامرد و حجت الاسلام علی صفری امام جمعه اشکنان از جمله میهمانان ویژه این مراسم بودند.

این همایش با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، مدیریت مرکز اسلامی استان فارس و مرکز تبلیغی فرهنگی ادیان و مذاهب اسلامی مفتاح برگزار شد.