نگاه خاص رهبر انقلاب به اهل سنت عامل وحدت و امنیت جنوب فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ناصر صمدی در همایش یکروزه «گفتمان زندگی با آیهها» که شامگاه سهشنبه با موضوع تحلیل و بررسی مسائل مهم جهان اسلام از منظر قرآن با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی و علمای اهل سنت و اهل تشیع استان فارس در سالن اجتماعات علوم قرآنی راشدین بخش اشکنان واقع در شهر اهِل لامرد برگزار شد ابتدا بیان کرد: همگرایی و برادری میان اهل سنت و اهل تشیع جنوب استان فارس در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.
امام جمعه اهل سنت شهر اهِل لامرد با بیان اینکه خواسته همه علمای جنوب استان فارس اعم از شیعه و سنی وحدت و بالندگی استان فارس و کشور است گفت: این خطه از جنوب کشور به عنوان تلفیقی از جمعیت اهل سنت و شیعه با عنایات رهبر معظم انقلاب و دیگر مسؤولان استان فارس به ویژه توجهاتی که رهبری به اهل سنت دارند شاهد وحدتی بینظیر بوده که ثمره آن امنیت امروز است.
شیخ صمدی خاطرنشان کرد: وحدت این خطه نتیجه تمسک به آیات وحدتبخش قرآن و التزام عملی به رهنمودهای رهبر انقلاب است زیرا نگاه رهبر انقلاب به جامعه اسلامی این خطه نگاهی واحد و وحدتبخش و حتی در بسیاری مواقع نسبت به جامعه اهل سنت نگاهی خاصتر است و شاکر خدا هستیم که رهبر انقلاب نگاهی ویژه حتی فراتر از بسیاری از کشورهای اسلامی به اهل سنت دارند.
وی در پایان گفت: مجتمعات، اماکن و ظرفیتهایی که برای ما اهل سنت در نظر گفته شده قابل تحسین است و فرصتهایی که برای اهل سنت تعریف شده در کمتر جایی از جهان دیده میشود و ما اهل سنت با عزمی راسخ و آزادانه فعالیتهای خود را انجام میدهیم و نه تنها ممانعتی نداشتیم بلکه همیشه تشویق نیز شدهایم.
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