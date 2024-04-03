نمایش «خونه زندگی» برای شنوندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رادیو سلامت، برنامه «خونه زندگی» از شنبه تا پنجشنبه روانه آنتن رادیو سلامت میشود، این برنامه موضوعات خانوادگی را دستمایه قرار میدهد و در قالب نمایشهای رادیویی هر روز به یک موضوع میپردازد و علاوه بر طرح موضوع، راهکارهای حل اختلافات خانوادگی هم مورد بررسی قرار میدهد.
به گفته سارا شریفی، تهیه کننده برنامه خونه زندگی موضوع روز پنجشنبه ۱۶ فروردین، خویشتن داری و قدرت نه گفتن است، این برنامه رادیویی شامل بخش های کتابخونه، نکات زندگی سالم و درمانگاه مهر است؛ همچنین یکی از بخش های شنیدنی برنامه، نمایش های رادیویی است که مورد توجه شنوندگان قرار می گیرد. بازیگران بخشهای نمایشی محیا اسناوندی، سارا عربپوریان، سوسن مقصودلو، فریده دریامج، علیرضا تابان، شیرین روستایی، محمد رحمانی و ... است. برنامه خونه زندگی ساعت ۱۰ و ۳۰ به گویندگی لیلا رحیمیانی پخش میشود.
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