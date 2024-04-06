طاها شادی‌فر بازیگر نقش اصلی و کودک فیلم سینمایی «نوروز» که این روزها روی پرده سینماها است درباره اولین تجربه بازیگری اش به خبرنگار مهر گفت: بازیگری در کنار استاد نصیریان تجربه خیلی خوبی برای من بود. آقای نصیریان با توصیه هایی نظیر حواس جمعی و تمرکز روی نقش در پشت صحنه من را برای بهتر بازی کردن آماده می‌کردند.

وی با اشاره به مهربانی و خوش اخلاقی سهیل موفق کارگردان «نوروز» عنوان کرد: در طول ۸۰ یا ۹۰ روز فیلمبرداری این پروژه کارگردان اصلا اخم نکرد و همیشه شاد بود. برایم جالب و جذاب بود که سهیل موفق پشت مانیتور برای تک تک نقش ها حس می گرفت و انگار بازیگر نقش های خود بود. به نظرم این کارگردان در رشته بازیگری موفق خواهد بود.

این بازیگر کودک ضمن ابراز علاقه به ادامه بازیگری عنوان کرد: به ادامه فعالیت در این حوزه خیلی علاقه مند هستم و در تلاشم با آموزش دیدن، مهارت های خودم را افزایش دهد.

وی در پایان از عوامل فیلم «نوروز» و پدر و مادر خود برای حمایت‌هایی که از او کرده‌اند، تشکر کرد.

فیلم «نوروز» ساخته‌ سهیل موفق یک فیلم فانتزی و تاریخی است که آیین و رسوم، افسانه‌ ها و اساطیر نوروزی ایران را روایت می‌ کند.

علی نصیریان در نقش «عمو نوروز» و شبنم مقدمی در نقش «ننه سرما» در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. مهدی هاشمی، افشین هاشمی، مهتاب ثروتی، سیاوش چراغی‌پور، علی آرا، طاها شادی‌فر، سحر حسینی و علی بوراک سیلان نیز دیگر بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان فیلم «نوروز» آمده است: «نوروز در راه است، اما اهریمن در کمین است تا نوروز و بهار را از بین ببرد. عمو نوروز در مسیر کلبه ننه سرما و جستجوی حاجی فیروز دچار سانحه شده و طوفانی بزرگ آغاز می‌شود. در این میان، گروهی از کودکان و نوجوانان به کمک عمو نوروز می‌ آیند تا با اهریمن مبارزه کنند و نوروز را نجات دهند.»