چهار بازیکن استقلال در خطر محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز شنبه ۱۸ فروردین ماه و از ساعت ۱۹ از هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان مس رفسنجان خواهد بود.

آبی‌ها نزدیک به دو ماه پیش و در جام حذفی در رفسنجان برابر این تیم شکست خورده و جام حذفی را از دست دادند. آبی‌ها در حالی برابر مس رفسنجان قرار می‌گیرند که برای این بازی محروم یا مصدومیتی را در اختیار نخواهند داشت و این تیم با تمامی بازیکنانش به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت تا بتواند با پیروزی برابر این تیم هم یک گام خود را به قهرمانی در پایان لیگ نزدیک کند و هم فاصله امتیازی خود را با پرسپولیس همچنان حفظ کند.

البته ۴ بازیکن استقلال سه کارته هستند. روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی و میلاد فخرالدینی بازیکنانی هستند که اگر برابر مس رفسنجان کارت زرد دریافت کنند دیدار بعدی این تیم که روز جمعه ۲۴ فروردین ماه مقابل آلومینیوم اراک خواهد بود را از دست می‌دهند.