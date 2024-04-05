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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۸

نیکزاد عنوان کرد؛

مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان

مبنای حمایت سازمان غذا و دارو از شرکت های دانش بنیان

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور دانش بنیان ضمن اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با معاونت علمی ریاست جمهوری، مبنای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر نیکزاد گفت: سال گذشته در حوزه شرکت‌های دانش بنیان برای هماهنگی بهتر امور بین سازمان غذا و دارو و معاونت عملی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای نیز منعقد شده تا از ظرفیت‌های معاونت علمی در حوزه فنی مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود و در سال پیش رو شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.

وی با اشاره به ضوابط و مقررات حمایتی که به صورت اداره کلی تفکیک و در سایت سازمان منتشر شده است، افزود: شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فن آور متقاضی استفاده از حمایت‌های این ضوابط می‌بایست جهت صدور معرفی نامه دانش بنیانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و یا معرفی نامه هسته فن آور از دفتر توسعه فن آوری سلامت معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت اقدام کنند. این معرفی نامه‌ها مبنای حمایت‌های بعدی از شرکت‌ها خواهد بود.

نیکزاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، به متقاضیان استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ضوابط تسهیل امور شرکت‌های دانش بنیان، راهنمایی‌های لازم جهت اخذ معرفی نامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صورت گرفت.

کد مطلب 6069671
حبیب احسنی پور

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