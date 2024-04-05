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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

امام جمعه موقت شهر دیباج:

اسرائیل با کمک چند کشور غربی سرپا نگه داشته شده است

اسرائیل با کمک چند کشور غربی سرپا نگه داشته شده است

دامغان- امام جمعه موقت شهر دیباج، اسرائیل را غده‌ای سرطانی دانست و گفت: اسرائیل با کمک چند کشور غربی سرپا نگه داشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مسجد جامع بیان کرد: پس از طوفان الاقصی معادلات جهان بهم ریخت و حتی بین سران اروپا اختلاف پیش آمده است.

وی با بیان اینکه طوفان الاقصی آبروی آمریکا و اسرائیل را از بین برد، افزود: اسرائیل دنبال وارد کردن ایران به جنگ مستقیم است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان گفت: ایجاد جبهه‌های مختلف آتش از سوی جبهه مقاومت در یمن، عراق، سوریه و لبنان کار را بر رژیم صهیونیستی سخت کرده است.

دیباجی بیان کرد: فشارها چنان بر رژیم صهیونیستی و کودک کش گران آمد که دست به رفتارهای جنون آمیز می‌زند و حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه از همین نوع است.

وی به وضعیت اقتصاد مردم هم اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های بسیار خوب اقتصادی در ایران وجود دارد که لازم است دولتمردان در راستای این ظرفیت‌ها گام‌های اساسی بردارند و با تورم مقابله کنند.

کد مطلب 6070489

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