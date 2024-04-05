روز قدس فرصت تضعیف روحیه رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب ظهر جمعه در خطبه‌های آخرین نمازجمعه ماه مبارک رمضان در مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) این شهر روز جهانی قدس را عامل تقویت روحیه رزمندگان فلسطینی و تضعیف روحیه رژیم غاصب صهیونیستی دانست و اظهار کرد: به برکت برگزاری روز جهانی قدس به عنوان یادگار امام خمینی (ره) بصیرت مسلمانان و بیداردلان جهان در حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین افزایش یافته است.

امام جمعه گناباد از روز قدس به عنوان نماد صف‌بندی جریان حق در مقابل جریان باطل یاد کرد و افزود: نامگذاری روز قدس مساله فلسطین را به یک مساله اسلامی، جهانی و انسانی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به ایستادگی مقاومت اسلامی در برابر جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس در قالب طوفان الاقصی گفت: امروز شاهد افزایش محکومیت جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی در سطح جهان هستیم.

صادقی‌نسب با قدردانی از حضور حماسی مردم گناباد در راهپیمایی روز قدس خاطرنشان کرد: شرکت گسترده مردم در این راهپیمایی وجب خشم دشمنان و ایادی سرسپرده آنها و موجب دلگرمی مردم مظلوم فلسطین و غزه می‌شود.

امام جمعه گناباد با اشاره به حمله دشمنان و ایادی استکبار جهانی به کنسولگری ایران در سوریه و همچنین مقر نیروهای نظامی و انتظامی در راسک و چابهار استان سیستان و بلوچستان این حملات را نشانه درماندگی معاندان عنوان کرد.