به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تروریست های یهودی» نوشته عساف شارون استاد دانشگاه تل آویو به تازگی با ترجمه سیدرضا قزوینی غرابی توسط انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی) منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این‌کتاب برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ توسط انجمن روابط عربی و بین‌المللی قطر در دوحه منتشر شد و به ارایه تصویری شفاف از جنبش‌ها و اندیشه‌های بنیان‌گذاران تروریسم صهیونیستی از منظر یک پژوهشگر اسراییلی به نام شارون که خود استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه تل آویو است، می‌پردازد.

مبحث ابتدایی کتاب برگرفته از مقاله‌ای با نام مطوّل است که بخشی از جوانب تروریسم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و نیروهای حکومتی به سرپرستی بریتانیا در فلسطین تا سال ۱۹۴۸ و تأسیس رژیم آپارتاید اسراییل اشاره کرده است.

همچنین در کتاب «تروریست‌های یهودی» علاوه بر ذکر گزارشاتی از اقدامات تروریستی اشغال‌گران پیش از تأسیس رژیم غاصب اسراییل، برای یادآوری اقدامات و عملیات گروه‌های تروریستی صهیونیست در فلسطین، تصاویر وقایع، افراد و اماکن مستندسازی و در پایان کتاب ضمیمه شده است.

این‌کتاب با ۷۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه شده است.