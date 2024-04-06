دشمن صهیونیستی قدرت کنترل اوضاع را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهوارهای الاقصی، سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزبالله لبنان تاکید کرد که عملکرد مقاومت به گونهای است که دستاوردها و تجربهها و پیروزیهای بسیار زیادی را محقق کرده، اما اشغالگران اسراییلی در حال حاضر دچار سردرگمی و فروپاشی هستند.
صفی الدین در این گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد که عملیات مبارک طوفان الاقصی بزرگ و مهم است و این جنگ یک فعالیت جهادی موفق و بسیار پیروز خواهد بود.
وی ادامه داد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی نخواهد توانست نقص و ضعف موجود در سرزمینهای اشغالی را اصلاح کند و دشمن در حال حاضر قدرت کنترل اوضاع جنگ را از دست داده است و ارتش اشغالگر اسراییلی دچار تشتت و سردرگمی شده و هیچ طرح و برنامه منظمی برای جنگ ندارد.
صفی الدین سطح مقاومت را قدرتمند و منظم و یکپارچه خواند و تاکید کرد که هماهنگی و همکاری بین بخشهای مختلف محور مقاومت بسیار بالا است. دشمن صهیونیستی محاسبات خاصی در مورد مقاومت لبنان دارد و حزبالله لبنان سلاحهای بسیار پیشرفتهای دارد که آن را به یک جبهه قوی تبدیل کرده است.
این عضو ارشد حزب الله تاکید کرد که کثرت تهدیدات دشمن نشان دهنده میزان ناتوانی و ضعف آنها است و اسراییل خسته است و نمیتواند هیچ دستاورد میدانی داشته باشد.
صفی الدین ابراز داشت که حزب الله درخواست آمریکاییها مبنی بر عدم پشتیبانی از مقاومت در غزه را رد کرده، چرا که کشورهای غربی و آمریکا توجهی به واقعیتها ندارند، بلکه منافع خود را دنبال میکنند. آنها بعد از چند ماه متوجه شدهاند که نتانیاهو ضعیف است و باعث سردرگمی ارتش شده و هیچ هدف مشخصی برای آنها در جنگ ترسیم نکرده است.
وی ادامه داد که ملتهای عربی و اسلامی بیدار و زنده هستند، ولی نیازمند کسی هستند که تعامل خوبی با آنها داشته باشد.
معاون سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد که دشمن صهیونیستی نتوانسته غیر از کشتار زنان و کودکان هیچ هدفی را در غزه محقق سازد. دشمن این جنگ را باخته است، اما نمیخواهد اعلام شکست خود را به تعویق بیندازد.
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