مهلت ثبت نام در فراخوان رونمایی از دستاوردهای فناورانه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، مهلت شرکت در فراخوان رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه کشور در اینوتکس ۲۰۲۴ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد.

بر اساس فراخوان منتشر شده توسط دبیرخانه اینوتکس، از شرکت‌های متقاضی که دستاوردهای جدیدی در تولید محصولات دانشی حوزه‌های مختلف فناوری دارند، دعوت می‌شود تا در این فراخوان مشارکت نمایند.

از جمله شاخص های موثر در انتخاب محصولات برتر می توان به عدم معرفی محصول و یا نوع ارتقاء یافته آن در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی کشور، عدم وجود مشابه داخلی، کامل بودن فرایند تجاری‌سازی و دارا بودن مجوز و تأییدیه فنی از مراجع ذی‌صلاح اشاره کرد.

شرکت‌هایی که محصولاتشان در اینوتکس ۲۰۲۴ رونمایی می‌شود، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت‌ها و مزایای ذاتی برگزاری مراسم رونمایی، می‌توانند از مزایایی شامل حضور به صورت رایگان در غرفه ویژه پیشگامان، رونمایی از محصول با حضور وزراء و معاونین رئیس جمهور و صاحبین صنایع و مشتریان بالفعل محصول بهره‌مند شوند.

قرارگیری محصول برتر در سامانه فن‌بازار ملی ایران، پوشش خبری و تبلیغاتی از طریق ساخت مستند، انجام مصاحبه و هماهنگی پخش در رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و ارائه جوایز مادی به محصولات برگزیده از دیگر مزایای حضور در این پاویون است.

متقاضیان می‌توانند جهت حضور در فرآیند ارزیابی انتخاب محصولات برتر فناورانه کشور، از طریق سایت IPF.inotex.com ثبت‌نام نمایند.

همچنین متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اطمینان از وصول مستندات ارسالی، می‌توانند با دبیرخانه جشنواره پیشگاه به شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۸۷۲۶۷ و ۰۹۱۲۰۸۳۵۰۱۹ تماس حاصل فرمایند.