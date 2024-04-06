کمک ۳ میلیاردی وزارت ورزش برای تامین تجهیزات هاکی روی یخ بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی در مراسم تجلیل از تیم ملی بانوان هاکی روی یخ یک هفته پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات آسیا - اقیانوسیه ضمن ابراز خوشحالی به جهت حضور در جمع قهرمانان اظهار کرد: کسب هر عنوان قهرمانی توسط ورزشکاران کشورمان، خوشحالی مردم عزیزمان را به همراه دارد که این نشان از ظرفیت بالای ورزش کشور است.

وزیر ورزش و جوانان خطاب به اعضای تیم ملی هاکی روی یخ گفت: شما بانوان ورزشکار در ابتدای راه هستید و مسیر طولانی را در پیش خواهید داشت و نباید به کسب این عنوان قهرمانی بسنده کنید.

وی با تاکید بر اینکه رشته هاکی روی یخ باید در کل کشور گسترش پیدا کند خاطرنشان کرد: امروزه جوانان به دنبال رشته های جدید و جذاب هستند که یکی از رشته‌هایی که می‌تواند جوانان و مخصوصاً بانوان را جذب کند، رشته هاکی روی یخ است.

کیومرث هاشمی افزود: در حال حاضر اکثر نفرات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان را ورزشکاران تهرانی تشکیل می‌دهند ولی باید تلاش کنید مبحث استعدادیابی در این رشته مورد توجه قرار گیرد تا روزی که این رشته در بین همه استان‌ها توسعه پیدا کند.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگر صحبتهایش خطاب به بانوان تیم ملی هاکی روی یخ گفت: شما فعل «ما می‌توانیم» را به همه جهانیان نشان داده و توانایی خود را به همگان ثابت کردید. همه مردم با موفقیت شما خوشحال می‌شوند و زمانیکه روی سکو می‌روید و جام را در دست می‌گیرد، این افتخار متعلق به کل کشور است که این ظرفیت مسئولیت اجتماعی در ورزش را نشان می‌دهد.

وی با مهم خواندن نقش ورزشکاران کشورمان در معرفی ایران به جهان اظهار داشت: ورزشکاران در میادین مختلف، ایران را به همه جهانیان معرفی می‌کنند و این یک ظرفیت برای کشور محسوب می‌شود و باید تلاش کرد از این ظرفیت نهایت استفاده را داشت.

هاشمی کار تبلیغاتی در تیم هاکی روی یخ را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: زمانی که به همراه هیات دولت خدمت مقام معظم رهبری حضور پیدا کردیم، ایشان به داشتن پیوست تبلیغاتی در برنامه‌ها تاکید کردند و ما امروز شاهد هستیم که تیم ملی هاکی روی یخ با پیوست تبلیغاتی مناسب، توانست کار رسانه‌ای خوبی را انجام دهد.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به درخواست سرمربی تیم مبنی بر کمک به تهیه تجهیزات این رشته ورزشی اظهار کرد: در بخش تجهیزات تیمی ۳ میلیارد تومان به فدراسیون کمک خواهیم کرد تا بتوانند از نظر تجهیزات مشکلات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان را بر طرف کند.

کیومرث هاشمی تصریح کرد: امروز کنار هم جمع شدیم تا به شما عزیزان بگوئیم قدردان زحمات شما هستیم و ان‌شاءلله شاهد استمرار موفقیت شما عزیران باشیم.

مریم کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان نیز در این جلسه گفت: تیم دختران هاکی روی یخ ما از سال پیش تا امروز اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم زدند که این امر نشان می‌دهد یک مدیریت منسجم در تمام لایه‌ها و بخش‌های ماموریتی تیم وجود دارد.

مریم کاظمی پور

وی افزود: رشته‌های تیمی نسبت به رشته‌های انفرادی بیشتر می‌توانند باعث جریان‌سازی اجتماعی شوند که در این راستا تیم هاکی روی یخ بانوان‌مان با نتیجه‌ای که کسب کرد توانست انرژی بسیاری خوبی را به جامعه انتقال دهد که این اتفاق جای قدردانی دارد.

کاظمی پور در ادامه با تاکید بر اینکه دختران ورزشکار ما از ظرفیت های بالایی برخورد هستند، بیان کرد: تقریباً ۸۰ درصد تیم ملی هاکی روی یخ را دختران تهرانی تشکیل داده اند و ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی در رشته‌های ذیل فدراسیون اسکی داریم که امیدوارم با ایجاد شرایط و براساس طرح آمایش سرزمینی، بزودی بتوانیم شاهد حضور و درخشش دختران‌مان در جایگاه المپیک زمستانی باشیم.

همچنین در این نشست رییس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ضمن قدردانی از کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، گزارشی از اقدامات توسعه ای صورت گرفته در این فدراسیون در رشته های ورزش‌های زمستانی ارائه کرد.

در ادامه کاوه صدقی رییس انجمن هاکی روی یخ با بیان اینکه امروز بهترین روز زندگی‌ام است که می‌توانم گزارش موفقیت تیم ملی بانوان هاکی روی یخ کشورمان را درحضور شما بیان کنم، اظهار کرد: خانواده ورزش و جوانان خانواده دوم من است و من در این خانواده بزرگ شدم و تشکر می‌کنم از وزیر ورزش بابت همه حمایت‌هایی که انجام شد تا بتوانیم با کسب مدال برای کشورمان افتخارآفرین باشیم.

کاوه صدقی

رییس انجمن هاکی روی یخ خاطر نشان کرد: این رشته با حمایت آقای هاشمی زمانی که در کمیته ملی المپیک بودند راه‌اندازی شد و در تمامی این سالها، آقای هاشمی حامی این رشته بوده و اگر این حمایت‌ها تداوم نداشت ما امروز در این جایگاه قرار نداشتیم.

صدقی با بیان اینکه حمایت آقای هاشمی نقش مهمی در درخشش ورزشکاران این رشته داشته است، خاطر نشان کرد: حمایت‌های پدرانه آقای هاشمی از تیم هاکی دختران در هر برهه‌ای ادامه داشته و ما بسیار خوشحال هستیم که امروز تیم هاکی روی یخ بانوان با وزیر ورزش کشورمان از نزدیک دیدار داریم.

رییس انجمن هاکی روی یخ با بیان اینکه ورزشکاران ما درک درستی از شرایط حساس کشور دارند بیان کرد: در همین راستا ملی پوشان کشورمان با تلاش مضاعف در هر شرایطی از ایران عزیز حمایت می کنند.

در ادامه کاپیتان و سرمربی تیم ملی هاکی روی یخ از حمایت‌های صورت گرفته از این رشته از جمله اسپانسر و زمین تمرین قدردانی کرد و اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز و این لحظه سربلند هستیم و تلاشهای‌مان به ثمر نشسته است و برای کشورمان افتخار کسب کرده‌ایم.

اعظم سنائی در ادامه با تاکید بر تلاش‌های بیشتر برای کسب نتایج بهتر و افتخارات بیشتر در رویدادهای مهم بین المللی و برون مرزی توسط ورزشکاران هاکی روی یخ اظهارداشت: ما پای ایران و کشورمان ایستاده‌ایم و هرگز از تلاش‌مان نخواهیم کاست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح مسائل و مشکلات پیش‌روی این رشته پرداخت و گفت: تجهیزات این رشته در داخل کشور تولید نمی‌شود بنابراین باید از خارج از کشور با هزینه‌ی بالای دلاری تهیه شود که در این خصوص به حمایت شما نیاز داریم.

نگارخرم یکی از بازیکنان تیم ملی هاکی روی یخ نیز پیشنهاد داد با فعالیت کارخانجات صنعتی دولتی در رقابتهای لیگ هاکی روی یخ توجه بیشتری به این رشته ورزشی شود.

در پایان این نشست پیراهن تیم ملی هاکی روی یخ به وزیر ورزش وجوانان تقدیم شد و کیومرث هاشمی نیز با اهدای جوایزی از اعضای این تیم قدردانی کرد.