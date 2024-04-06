به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس و نماینده مردم یزد در گفت‌وگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران، ضمن تشکر از ملت ایران برای شرکت در راهپیمایی روز قدس به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین با بیان اینکه استان یزد یکی از استان‌هایی است که دارای تنش آبی است و برخی مواقع دچار بحران می‌شود، گفت: استان یزد آب و هوایی خشک دارد و به دلیل خشکسالی‌های دو دهه گذشته، آب‌های زیرزمینی جایگزین نشده و لذا آب شرب مردم استان یزد نامتعارف است و مشکلاتی را برای مردم فراهم کرده است.

وی افزود: در دولت‌های دوازدهم و یازدهم آب پایدار را برای استان یزد پیگیری کردیم.

استان یزد، دومین استان معدنی کشور است

جوکار اظهار کرد: استان یزد، دومین استان معدنی کشور است، به همین جهت پیشنهاد تهاتر داشتیم که با بهره برداری از معادن، آب به استان انتقال یابد که اگرچه در دولت قبل موفق نبودیم اما در دولت سیزدهم، رئیس جمهور و وزرای صمت و نیرو موافقت کردند در ازای بهره برداری از دو یا سه معدن، انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد انجام شود.

اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد از سال گذشته آغاز شد

نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شده و کلنگ خط انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد زده شده و قرار است در سال، ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به استان انتقال پیدا کند. بخشی از این خط در حال اجرا است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در ادامه اذعان کرد: ان شاء الله بخشی از خط یک انتقال آب را که مربوط به صنایع بوده، در تابستان سال جاری برای انتقال آب شرب استفاده شود تا با تنش آبی مواجه نشویم.

وی افزود: پیگیر هستیم به مسافت ۶۰۰ کیلومتر با احداث خطوط انتقال و نصب آب شیرین کن‌ها منابع تأمین آب پایدار برای مردم استان یزد محقق شود.



شرکت‌های تعاونی فراگیر برای انتفاع مردم یزد از معادن تأسیس می‌شوند

جوکار در پاسخ به اینکه چرا مردم یزد از منابع معدنی این استان آنطور که باید و شاید بهره‌مند نمی‌شوند، تصریح کرد: همیشه پرسش این بوده که چرا مردم یزد از سود معادن این استان بهره مند نمی‌شوند؟ با توجه به شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم» طرح داده ایم که شرکت‌های تعاونی فراگیر با سهامداری ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری تأسیس شود و معادن در اختیار این شرکت‌های تعاونی قرار گیرد و سود آن نصیب مردم یزد شود که اگر این اتفاق رقم بخورد در یزد فقیری نخواهیم داشت.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بیان کرد: برخی از شرکت‌های خصولتی از معادن یزد بهره‌برداری می‌کنند که متأسفانه برخی از آنها حتی مالیات خود را در یزد پرداخت نمی‌کنند و مردم یزد هم هیچ نقشی در برداشت از این معادن ندارند.

اغلب پیمانکاران معادن استان یزد، بومی نیستند

جوکار با اشاره به پیمانکاران معادن یزد، افزود: در برنامه هفتم توسعه بنا بر این شده که دفتر این شرکت‌ها به استان‌های مربوطه منتقل شود. متأسفانه حتی پیمانکاران این شرکت‌ها از مناطق دیگر می‌آیند و مردم منطقه از نفع معادن بی‌بهره هستند.

وی در خصوص ایجاد زنجیره تولید در کنار معادن یزد و جلوگیری از خام فروشی، گفت: در مجلس یازدهم قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف حفظ نخبگان کشور و پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان و فناور تصویب شد. در حال حاضر در پارک علم و فناوری یزد بیش از ۵۰۰ شرکت مستقر هستند و بخش مهمی از ماشین آلات مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند.



۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد تخصیص یافته است

نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم اذعان کرد: در زنجیره تولید از تولید کنستانتره تا فولاد در یزد داریم اما صنعت پایین دستی فولاد را کمتر داریم. زنجیره ارزش افزوده در استان کم است که ان شاء الله با ترغیب و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان این مشکل مرتفع خواهد شد. سال گذشته ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد تخصیص یافت که بخشی از آن عملیاتی شده است.