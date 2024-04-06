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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۳۰

توسعه سامانه اطلاعات ریسک سیلاب در کل سطح کشور

توسعه سامانه اطلاعات ریسک سیلاب در کل سطح کشور

رییس موسسه تحقیقات آب کشور گفت: سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب، طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با ریسک سیلاب در کل سطح کشور را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا کاویانپور به تشریح سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب پرداخت و گفت: سامانه کشوری برخط پیش‌بینی و پایش سیلاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع اطلاعاتی دستگاه‌های ستادی و استانی زیرمجموعه وزارت نیرو در برنامه‌های مدیریت سیلاب، به‌طور روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این سامانه طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با ریسک سیلاب در کل سطح کشور را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بخش پیش‌بینی هیدرولوژیکی آن نیز برای برخی حوضه‌ها در سامانه قرارگرفته و واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی برای سایر حوضه‌های آبریز نیز در برنامه‌های مؤسسه تحقیقات آب کشور قرار دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور یادآور شد: این مدل‌ها برای حوضه‌های کرخه و گرگانرود توسعه داده شده و قابل بهره‌برداری کاربران این سامانه است.

وی اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲ این مدل‌ها برای حوضه‌های دز، حله رود، بندرعباس سدیج و سد زاینده‌رود نیز توسعه داده شده و در سامانه قرارگرفته‌اند. مهم‌ترین قابلیت این مدل‌ها در سامانه مذبور امکان گزارش‌گیری بر اساس نقاط هدف در سامانه است که عمدتاً ایستگاه‌های هیدرومتری کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

کاویانپور افزود: هیدروگراف‌های شبیه‌سازی شده در این سامانه برای هریک از نقاط هدف برای چهار روز آینده قابل مشاهده و گزارش‌گیری است همچنین بر اساس دوره بازگشت‌های مختلف سطوح هشدار برای این مدل‌ها تعریف و در سامانه قابل مشاهده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور ادامه داد: چهار سطح هشدار زرد برای دوره بازگشت دو ساله، نارنجی برای دوره بازگشت ۱۰ ساله، قرمز برای دوره بازگشت ۲۵ ساله و بنفش برای دوره بازگشت ۱۰۰ ساله تعریف شده است که بر اساس این، آستانه‌ها سطح هشدار هیدرولوژیکی سامانه تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسه تحقیقات آب در راستای توسعه سامانه و ارائه خدمات به مجموعه‌های هدف این سیستم، عملیات پیش‌بینی بارش استان تهران (مدل WRF) را با در نظر گرفتن اقلیم منطقه با قدرت تفکیکی مکانی ۲.۷ کیلومتر توسعه داده و امکان دسترسی عوامل و کارشناسان ذی ربط را به اطلاعات مدل و گزارش‌گیری را فراهم کرده است.

کد مطلب 6071213

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