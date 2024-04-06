توسعه سامانه اطلاعات ریسک سیلاب در کل سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا کاویانپور به تشریح سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب پرداخت و گفت: سامانه کشوری برخط پیش‌بینی و پایش سیلاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع اطلاعاتی دستگاه‌های ستادی و استانی زیرمجموعه وزارت نیرو در برنامه‌های مدیریت سیلاب، به‌طور روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این سامانه طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با ریسک سیلاب در کل سطح کشور را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بخش پیش‌بینی هیدرولوژیکی آن نیز برای برخی حوضه‌ها در سامانه قرارگرفته و واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی برای سایر حوضه‌های آبریز نیز در برنامه‌های مؤسسه تحقیقات آب کشور قرار دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور یادآور شد: این مدل‌ها برای حوضه‌های کرخه و گرگانرود توسعه داده شده و قابل بهره‌برداری کاربران این سامانه است.

وی اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۲ این مدل‌ها برای حوضه‌های دز، حله رود، بندرعباس سدیج و سد زاینده‌رود نیز توسعه داده شده و در سامانه قرارگرفته‌اند. مهم‌ترین قابلیت این مدل‌ها در سامانه مذبور امکان گزارش‌گیری بر اساس نقاط هدف در سامانه است که عمدتاً ایستگاه‌های هیدرومتری کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

کاویانپور افزود: هیدروگراف‌های شبیه‌سازی شده در این سامانه برای هریک از نقاط هدف برای چهار روز آینده قابل مشاهده و گزارش‌گیری است همچنین بر اساس دوره بازگشت‌های مختلف سطوح هشدار برای این مدل‌ها تعریف و در سامانه قابل مشاهده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور ادامه داد: چهار سطح هشدار زرد برای دوره بازگشت دو ساله، نارنجی برای دوره بازگشت ۱۰ ساله، قرمز برای دوره بازگشت ۲۵ ساله و بنفش برای دوره بازگشت ۱۰۰ ساله تعریف شده است که بر اساس این، آستانه‌ها سطح هشدار هیدرولوژیکی سامانه تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسه تحقیقات آب در راستای توسعه سامانه و ارائه خدمات به مجموعه‌های هدف این سیستم، عملیات پیش‌بینی بارش استان تهران (مدل WRF) را با در نظر گرفتن اقلیم منطقه با قدرت تفکیکی مکانی ۲.۷ کیلومتر توسعه داده و امکان دسترسی عوامل و کارشناسان ذی ربط را به اطلاعات مدل و گزارش‌گیری را فراهم کرده است.