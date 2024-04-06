به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۹ و ۲۰ فروردین ماه) برگزار خواهد شد. مهم‌ترین دستورکار جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون اصل ۹۰

بررسی عملکرد مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با پولشویی و نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و برنامه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی

کمیسیون اقتصادی

بررسی نتایج تحقیق و تفحص از شستا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بررسی نتایج تحقیق و تفحص از عملکرد ده ساله اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی

جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردولتی

کمیسیون قضائی و حقوقی

بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (ارجاع شده به کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی) (اعاده شده از شورای نگهبان)

بررسی کلیات طرح اصلاح برخی از احکام قانونی مرتبط با فرآیند رسیدگی در دیوان عالی کشور

کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات موجود در تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی منابع بخش سلامت در بودجه ۱۴۰۳

کمیسیون فرهنگی

ارائه گزارش معاون امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی شور دوم طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بررسی عملکرد (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

کمیسیون عمران

دعوت از مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، هلال احمر و اورژانس جهت ارائه گزارش درباره سفرهای نوروزی

ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

دعوت از وزیر جهاد کشاورزی و معاونان مربوطه به منظور ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ در راستای تحقق شعار سال