استفاده از کارت سوخت شخصی سیاستی غیر قیمتی برای مدیریت مصرف بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته وزیر نفت در حاشیه هیأت دولت اعلام کرد، در روزهای آینده سوخت‌گیری تنها با کارت‌های شخصی امکان پذیر است و توضیح داده بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده در سال نو، ۹۵ درصد عملیات سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام شود. هنوز چند ساعت از این موضوع نگذشته بود که گمانه زنی‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین مطرح شد. اما هنوز چند ساعت از این گمانه زنی‌ها مطرح نشده بود که برخی از سایت‌ها مدعی شدند کارت سوخت‌های شخصی با قیمت ۳ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به دنبال این شایعات جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واکنش به فروش ۳ تا ۲۰ میلیون تومانی کارت‌های سوخت شخصی و به دلیل اجبار به استفاده از کارت سوخت طی روزهای آینده، اعلام کرد: طبق قانون بودجه سال جاری باید ۹۰ درصد سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام شود و در این رابطه هفته جاری اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته این مقام مسؤول کارت سوخت آزاد برای استفاده اضطراری در جایگاه‌های عرضه سوخت موجود است، اما لازم است مردم با کارت سوخت شخصی به جایگاه‌های عرضه مراجعه کنند.

سالاری نسب اذعان کرد، طبق قانون، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده‌اند ۹۰ تا ۹۵ درصد توزیع سوخت در جایگاه‌های عرضه را با کارت هوشمند سوخت شخصی انجام دهند که در حال اطلاع‌رسانی در این زمینه هستیم.

یکی از راه‌های مهار مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت شخصی خودروهاست و با آمادگی لازم در آینده، فرآیند سوخت‌گیری تنها با کارت‌های سوخت شخصی انجام می‌شود و وزیر نفت تاکید کرده بود، این مسئله ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما در حال استفاده از روش‌های غیر قیمتی برای مدیریت مصرف بنزین است. به همین دلیل چنین اقدامی می‌تواند از قاچاق بنزین جلوگیری کند چرا که کارشناسان امر بر این باورند که بخش اعظمی از قاچاق سوخت به دلیل کارت‌های موجود در جایگاه‌های سوخت است و با جمع‌آوری آنها می‌توان به کاهش قاچاق سوخت امیدوار بود. اما باید دید که آیا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌تواند زیر ساخت‌های این موضوع را فراهم آورد که مهمترین آن صدور کارت است آن هم در زمان معین است یا آنکه باید چاره اندیشی دیگری در این راستا صورت بگیرد.