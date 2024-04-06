به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

مسابقه روز بیست و ششم

کدام آیه از حقیقت گریزناپذیر مرگ سخن به میان آورده است؟

الف) آیه ۳۵ سوره انبیا

ب) آیه ۲۸۵ سوره بقره

ج) آیه ۴۶ سوره سباء

د) آیه ۵۹ سوره نساء

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ پیامک کنند. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳ امروز پنج شنبه است.

برندگان روز بیست و چهارم

غلامرضا داشاب از بندرعباس

فروزان وفابخش از بندرعباس

حمیدرضا سالاری از میناب

زینب حاجی‌زاده از بندر عباس

حدیث هاشمی از بندرعباس

سمانه مصلی نژاد از بندرعباس

برای شرکت در پویش زندگی با آیه‌ها عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال کنند.