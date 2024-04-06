اولین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال ۱۴۰۳ 

‌به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شانزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.

متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.