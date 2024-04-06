به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شانزدهمین طرح نیکوکاری‌ اسنپ‌کلاب به «تجهیز کتابخانه‌های مدارس مناطق کم‌برخوردار» اختصاص یافته است. این طرح، که با همکاری خیریه‌ «مهرگیتی» اجرا می‌شود، اولین طرح مسئولیت اجتماعی اسنپ در ۱۴۰۳ است. نیکوکاری‌کلاب اسنپ از فروردین ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده و همزمان با تولد سه‌سالگی خود به سراغ طرحی در حوزه کتاب و کتابخوانی رفته است.

هدف از اجرای این طرح ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان سراسر کشور به زیرساخت‌های مناسب فرهنگی و آموزشی است. در این طرح، با نیازسنجی از آموزش و پرورش استان‌های مختلف، کتابخانه‌ مدارسی که اعلام آمادگی کرده‌اند تجهیز و راه‌اندازی می‌شود. کتاب‌های اهدایی با هدف ترویج کتابخوانی و رشد فکری دانش‌آموزان و بر اساس نیاز مقاطع مختلف تحصیلی انتخاب شده و شامل کتاب‌های غیر درسی، علمی، داستانی و غیره می‌شود.

داستان نیکوکاری‌ات کتاب می‌شود

مطالعه‌ کتاب تأثیر عمیقی بر رشد فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد و مهارت‌های آنها را برای رویارویی با دنیای بزرگسالی تقویت می‌کند. مطالعه‌ کتاب مهارت‌هایی همچون حس همدردی، مهارت‌های اجتماعی، خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حس اعتماد به نفس را بهبود می‌بخشد. هر چه کودک با مفاهیم و مهارت‌های مختلف آشنایی بیشتری داشته باشد، در دنیای بزرگسالی می‌تواند موفق‌تر باشد.

با افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود امکانات و زیرساخت‌هایی همچون کتابخانه در برخی مناطق بسیاری از کودکان و نوجوانان کشور دسترسی محدودی به کتاب‌های خوب دارند. در این طرح اسنپ تلاش می‌کند با مشارکت کاربرانش کتاب‌ها را در دسترس کودکان و نوجوانان ساکن مناطق کم‌برخوردار قرار دهد تا آنها فرصت بیشتری برای استفاده از امکانات فرهنگی و آموزشی را تجربه و برای رشد و توسعه‌ فردی و اجتماعی خود تلاش کنند.

مهرگیتی، در جستجوی عدالت آموزشی

مهرگیتی از ابتدای کار خود در سال ۱۳۸۴، علاوه بر احداث مدارس، در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ارسال کتاب به مدارس مناطق کم‌برخوردار را آغاز و تاکنون بیش از سه میلیون و پانصد هزار جلد کتاب به این مناطق ارسال کرده است.

مهرگیتی، مؤسسه‌ای غیردولتی و نیکوکارانه، متشکل از واحدهای مختلف با هدف بنیادین تلاش برای ساختن ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی است. مأموریت این موسسه مشارکت در احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و فرهنگی به‌خصوص مدرسه در مناطق کم‌برخوردار است. فعالیت این موسسه در حوزه‌ فرهنگی و آموزشی است که در قالب طرح‌هایی همچون احداث و تجهیز مدرسه، خوابگاه، سالن‌های چند منظوره، کتابخانه و غیره در مناطق کم‌برخوردار کشور، حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌برخوردار و اهدای کتاب و رایانه به مدارس مناطق کم‌برخوردار کشور اجرا می‌شود.

نحوه‌ مشارکت در طرح نیکوکاری اسنپ

کاربران اسنپ می‌توانند بدون پرداخت هیچ مبلغی و تنها با امتیازهای اسنپ‌کلاب خود در این کار نیک سهیم باشند. اسنپ به ازای هر ۲ هزار امتیاز کاربران، مبلغ ۴ هزار تومان به تجهیز کتابخانه‌های مدارس مناطق کم‌برخوردار کمک می‌کند. با اجرای این طرح دانش‌آموزان بیشتری به منابع مطالعاتی و کتاب‌های مناسب برای افزایش دانش و آگاهی خود دسترسی خواهند داشت.

خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را به ایمیل مسئولیت اجتماعی شرکت اسنپ به آدرس csr.pr@snapp.cab ارسال کنند.