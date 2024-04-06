آغاز اکران سیار و دانشگاهی فیلم «آسمان غرب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آسمان غرب» به نویسندگی و کارگردانی محمد عسگری و تهیهکنندگی حبیب والینژاد که از ابتدای سال ١۴٠٣ روی پرده سینماها رفت، با اتمام تعطیلات نوروزی اکران سیار و دانشگاهی خود را در سراسر کشور آغاز کرد.
فعالان فرهنگی و دانشگاهی جهت هماهنگی اکران گروهی و سیار این فیلم، میتوانند با شماره ٩١٠٧١٢۵٣-٠٢١ دفتر پخش سیار بهمن سبز تماس بگیرند یا از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir درخواست خود را ثبت کنند.
همچنین روز گذشته همزمان با برپایی روز قدس در سراسر کشور، غرفه معرفی و ثبتنام اکران فیلم «آسمان غرب» در بیش از ۱۰ شهر کشور برپا شد. تهران، اصفهان، خمینیشهر، گلپایگان، خور، بهارستان، طالخونچه، تیران، رامشه، برخوار و … از جمله این شهرها بودند. معرفی فیلم، فروش بلیت سینما به مخاطبان و برپایی چند سانس اکران سیار فیلم از جمله این اقدامات بودند.
این فیلم سینمایی که نامزد ۶ سیمرغ و برنده ٣ سیمرغ بلورین از چهلودومین جشنواره فیلم فجر است، روایتی قهرمانمحور از حماسهآفرینی شهید علیاکبر شیرودی، خلبان هوانیروز ارتش و گروه همرزمانش را در روزهای نخست و غافلگیرانه شروع جنگ در غرب کشور برای جلوگیری از سقوط شهر سرپل ذهاب و نفوذ دشمن به خاک وطن به تصویر میکشد.
میلاد کیمرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روحالله زمانی و … با حضور افتخاری تورج الوند و هنرمندی نسیم ادبی بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند.
«آسمان غرب» محصول بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران است که اکران آن در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.
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