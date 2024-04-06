  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۷

آغاز اکران سیار و دانشگاهی فیلم «آسمان غرب»

آغاز اکران سیار و دانشگاهی فیلم «آسمان غرب»

اکران دانشگاهی و سیار فیلم سینمایی «آسمان غرب» در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «آسمان غرب» به نویسندگی و کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد که از ابتدای سال ١۴٠٣ روی پرده سینماها رفت، با اتمام تعطیلات نوروزی اکران سیار و دانشگاهی خود را در سراسر کشور آغاز کرد.

فعالان فرهنگی و دانشگاهی جهت هماهنگی اکران گروهی و سیار این فیلم، می‌توانند با شماره ٩١٠٧١٢۵٣-٠٢١ دفتر پخش سیار بهمن سبز تماس بگیرند یا از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir درخواست خود را ثبت کنند.

همچنین روز گذشته همزمان با برپایی روز قدس در سراسر کشور، غرفه معرفی و ثبت‌نام اکران فیلم «آسمان غرب» در بیش از ۱۰ شهر کشور برپا شد. تهران، اصفهان، خمینی‌شهر، گلپایگان، خور، بهارستان، طالخونچه، تیران، رامشه، برخوار و … از جمله این شهرها بودند. معرفی فیلم، فروش بلیت سینما به مخاطبان و برپایی چند سانس اکران سیار فیلم از جمله این اقدامات بودند.

این فیلم سینمایی که نامزد ۶ سیمرغ و برنده ٣ سیمرغ بلورین از چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر است، روایتی قهرمان‌محور از حماسه‌آفرینی شهید علی‌اکبر شیرودی، خلبان هوانیروز ارتش و گروه هم‌رزمانش را در روزهای نخست و غافلگیرانه شروع جنگ در غرب کشور برای جلوگیری از سقوط شهر سرپل ذهاب و نفوذ دشمن به خاک وطن به تصویر می‌کشد.

میلاد کی‌مرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح‌الله زمانی و … با حضور افتخاری تورج الوند و هنرمندی نسیم ادبی بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

«آسمان غرب» محصول بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران است که اکران آن در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

کد مطلب 6071427
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها