به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اولین اکران مردمی فیلم سینمایی «آسمان غرب» به نویسندگی و کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی حبیب‌ والی‌نژاد شب گذشته ۱۶ فروردین ماه در پردیس سینمایی زیما برگزار شد.

در این اکران امیرحسین آرمان، آرمین رحیمیان، روح‌الله زمانی و راهله لطفی از بازیگران فیلم و محمد عسگری کارگردان حضور داشتند.

پیش از نمایش فیلم محمد عسگری کارگردان ضمن خیرمقدم به مهمانان بیان کرد: امیدوارم که فیلم را ببینید و آن را دوست داشته باشید. هر صحبتی که ما درباره فیلم می‌کنیم، یک پیوستی برای آن خواهد بود اما در حقیقت فیلمی که فیلم باشد، خودش راه خود را پیدا می‌کند و حرف می‌زند.

وی با اشاره به اینکه «آسمان غرب» فیلم بسیار سختی بود، مطرح کرد: اگر این فیلم دوست داشتید، آن را به دوستان خود پیشنهاد کنید که ببینند.

راهله لطفی عنوان کرد: از اینکه امشب در کنار شما هستم و قرار است این فیلم را با هم ببینم، بسیار خوشحالم.

آرمین رحیمیان نیز گفت: ممنون که فیلم ما را تماشا می‌کنید و اجازه می‌دهید مهمان چشم‌هایتان باشیم. امیدوارم این فیلم پُرزحمت را دوست داشته باشید و آن را به دوستان خود معرفی کنید.

همچنین امیرحسین آرمان یادآور شد: دلم برایتان تنگ شده بود و خوشحالم که امشب دور هم جمع شدیم تا «آسمان غرب» را تماشا کنیم.

روح الله زمانی هم در پایان مطرح کرد: امیدوارم از دیدن فیلم لذت ببرید و ممنون که زمان گذاشتید تا آن را تماشا کنید.

فیلم سینمایی «آسمان غرب» روایتی قهرمان‌محور از حماسه‌آفرینی شهید علی‌اکبر شیرودی، خلبان کبرای هوانیروز ارتش و گروه هم‌رزمانش را در روزهای نخست و غافلگیرانه شروع جنگ در غرب کشور برای حفظ وطن به تصویر می‌کشد.

بازیگران این اثر عبارتند از میلاد کی‌مرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، راهله لطفی، محمدرضا صولتی، پیام اینالوئی، یوسف فروتن، احسان عباسی، صفرمحمدی، کیوان آزاد، مهران میرزایی، احسان صاحب الزمانی، وحید عبدالمجیدی، رامین قربانی، مجتبی واشیان، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، امیرحسین شام بیاتی، توران یاقوتی و باحضور افتخاری تورج الوند و نسیم ادبی.

این اکشن هوایی، محصول سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی فارابی و با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران و پخش آن برعهده موسسه بهمن سبز است.