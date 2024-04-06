تخلیه ۲۱.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۱ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۸۸ تن بود که در این بین سویا رشد ۱۸ درصدی و ذرت رشد ۳۷ درصدی داشت.

میزان تخلیه گندم از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند، معادل ۲ میلیون ۷۴۸ هزار و ۱۱۵ تن بود؛ همچنین میزان تخلیه جو طی ۱۲ ماهه سال گذشته معادل یک میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۳۹ تن بود و میزان تخلیه ذرت طی سال گذشته، معادل ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۴۸ تن بود. در این مدت میزان تخلیه سویا معادل چهار میلیون و ۴۳۰ هزار و ۲۷۷ تن بود و میزان تخلیه برنج نیز ۱۰۹ هزار و ۱۹۰ تن بود.

این در حالی است که سویا با توجه به تخلیه سه میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۰ تنی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرده است و ذرت نیز با توجه به تخلیه هفت میلیون و ۹۱۳ هزار و ۲۳۰ تنی رشد ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین میزان تخلیه شکر نیز در سالی که گذشت معادل ۶۲۴ هزار و ۸۲۹ تن و میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی مدت مذکور، معادل ۹۸۹ هزار و ۱۸۹ تن بود.

برپایه این گزارش، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی در سال گذشته شامل ۸۶۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه کامیون و ۴۲ هزار و ۱۱۸ واگن بود.