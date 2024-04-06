تخلیه و بارگیری ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تن کالا در بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عسکری نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: چهار میلیون و ۲۶۹ هزار و ۴۲۷ تن کالا در یک سال گذشته در بندر چابهار تخلیه و بارگیری شده است که از این مقدار کالا ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار تن به کالاهای غیرنفتی با رشد سه درصد اختصاص دارد و بقیه مربوط به کالاهای نفتی بوده است.

وی افزود: بندر چابهار در حوزه‌های صادرات، ترانزیت، ترانشیپ و کاپوتاژ رشد قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که صادرات کالا در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲.۵ برابری و به میزان یک میلیون و ۱۱ هزار و ۹۳۰ تن انجام پذیرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه‌داد: همچنین ترانزیت کالا ۱۵ هزار و ۲۳۴ تن، ترانشیپ ۸۵ هزار و ۷۲۷ تن و کاپوتاژ، پنج‌هزار و ۵۲۶ تن کالا، با رشدهای ۳۷۰، ۱۰۰ و ۴۶۰ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته تجربه شد.

وی تصریح‌کرد: این حجم از تخلیه و بارگیری توسط ۴۰۱ فروند شناور ورودی به بنادر چابهار صورت گرفته است.

عسکری نسب گفت: مشکلات پیش روی توسعه دریا و اقتصاد دریا محور باید تسهیل شود تا بتوانیم به تحقق شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» مطرح شده توسط معظم له را بهتر اجرایی کنیم.

وی ادامه‌داد: یکی از موضوعات و اهداف بسیار مهم استان سیستان و بلوچستان در سواحل مَکُران و حوزه دریا و اقتصاد دریا پایه است و جهت تحقق این شعار از مدیران درخواست داریم با برنامه‌ریزی و هدف گذاری در سال جاری جهت تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و رونق اقتصادی استان تلاش مضاعف کنند.