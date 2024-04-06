به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وقوع انفجار در یکی از شهرهای حومه «درعا» به شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان سوری انجامیده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، انفجار یک بمب کاشته‌شده از سوی تروریست‌ها در محله جنوبی شهر «الصنمین» واقع در حومه شمالی «درعا» به شهادت ۷ کودک و زخمی‌شدن ۲ غیرنظامی از جمله یک زن منجر شده است.

یک منبع وابسته به پلیس درعا بیان کرد که ۴ تن از ۷ کودکِ شهیدشده در این انفجار تروریستی برادر بوده‌اند. بر اساس اظهارات این منبع جراحات واردشده به زنِ زخمی‌شده در این حادثه تروریستی شدید بوده است.

همچنین ابن منبع تاکید کرد که این زن برای انجام اقدامات پزشکی و معالجه به یکی از بیمارستان‌های دمشق، پایتخت سوریه منتقل شده است.