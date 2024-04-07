به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین حاجیلو با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری گفت: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه آزمون سراسری تخلف است بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل بدون استفاده از آنها نیز منجر به محرومیت از آزمون سراسری می‌شود.

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشکر از اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و رصد سوداگران کنکور در شبکه‌های اجتماعی مجازی تأکید کرد: قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه‌ها و گروه‌ها صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز مرتبط با آزمون سراسری در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم می‌تواند به حبس از یک تا پنج سال نیز منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه والدین و به ویژه داوطلبان مراقب باشند تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند، گفت: یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است و لذا شورای حفاظت آزمون سراسری با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات لازم را برای پیشگیری و مقابله با هر نوع تخلف را انجام خواهد داد.

حاجیلو در ادامه گفت: ضرورت دارد داوطلبانی که وارد شبکه‌های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های قانونی نشوند.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به اینکه آزمون سراسری یک رویداد ملی و متعلق به همه مردم است، گفت: خوشبختانه همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی همکاری بسیار خوبی با سازمان سنجش دارند و شرایط برای برگزاری یک آزمون سالم، ایمن و مطمئن آماده است.