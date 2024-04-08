به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، به تأکیدات رهبری بر توجه به سرمایه مردمی به عنوان دریای بی پایان توانمندی و ایثار و لزوم توجه به بهداشت و پیشگیری اشاره و ابراز امیدواری کرد در هفته سلامت نتایج یکسال تلاش بی وقفه در پیاده سازی برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع با مشارکت مردمی به جامعه اطلاع رسانی شود.

وی، نقش مردم در نیازسنجی‌ها و تصمیم گیری ها از محیطی ترین نقاط تا نظارت بر اجرای خدمات سلامت محور و همچنین مشارکت مالی، علمی و پژوهشی در سال‌های اخیر در ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های آنها را اثربخش ارزیابی کرد و گفت: مشارکت مردمی و نقش جمعیت میلیونی سفیران و داوطلبان سلامت برای اجرایی شدن حماسه واکسیناسیون همگانی و سریع کرونا در بحبوحه همه گیری کووید ۱۹ از جمله نمونه‌های نقش برنامه‌های آموزش بهداشت و مشارکت مردمی مؤثر بود.

فرشیدی، هفته سلامت را فرصتی برای ترویج مفاهیم کلیدی سلامت و گفتمان سازی در جامعه و سیاستگذاران و ذی نقشان با تاکید بر اولویت‌های ملی سلامت دانست و گفت: امسال با عنایت به اولویت‌های ملی و فرمایشات و تأکیدات مکرر رهبری در تقویت بهداشت و پیشگیری و بهره گیری از مشارکت مردم در بهداشت و همگام با سایر کشورهای جهان در شعار بین المللی دعوت به اقدام همگانی کشورها برای توسعه خدمات سلامت و پوشش همگانی سلامت و توجه به حقوق اقشار آسیب پذیر، شعار هفته سلامت «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت» انتخاب شد.

وی یادآور شد: هر ساله کشورهای جهانی در روز جهانی بهداشت (۷ آوریل) به مناسبت تأسیس سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۸ شعاری را بر اساس چالش‌ها و نیازهای روز جهان به عنوان شعار سال انتخاب کنند و کشورهای جهان به اقدامات ترویجی برای افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشتی مهمی که جهان با آن مواجه است، می‌پردازند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: امسال مبحث کلیدی در روز جهانی بهداشت ۲۰۲۴ با اولویت دادن به «حرکتی جهانی به سمت سلامت همگانی (UHC)»، بر اهمیت پوشش همگانی سلامت بدون وجود دشواری‌های مالی و اقدام جمعی مورد نیاز برای تضمین سلامت و رفاه برای همه، همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تأکید دارد.

وی با اشاره به روند رو به افزایش تهدید سلامت جامعه به ویژه مادران و کودکان در جنگ‌ها و نزاع‌های سطح جهان، یادآور شد: نمونه واضح این تهدیدات را در حملات غیرانسانی و بی رحمانه رژیم کودک کش اشغالگر قدس در ۶ ماهه گذشته برای جهان ملموس بود.

فرشیدی با بیان اینکه حق سلامتی برای آحاد بشر و حق تأمین نیازهای اساسی بهداشتی مورد نیاز در قالب حقوق بشر اهمیت ویژه ای دارد، افزود: شعار روز جهانی بهداشت امسال از سوی سازمان جهانی بهداشت «سلامت من، حق من» انتخاب شده است تا یادآوری کند که در دنیای امروز بیش از ۴ میلیارد از جمعیت کره زمین از دسترسی عادلانه به خدمات ضروری و اولیه سلامت محروم هستند و هنوز بسیاری از کشورها در حوزه سلامت حقوق بشر از جمله دسترسی و بهره مندی به خدمات مورد نیاز و اساسی بهداشت است، راه زیادی برای طی کردن در پیش روی خود دارند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شبکه بهداشت و درمان پس از انقلاب اسلامی جهت ارائه خدمات ضروری سلامت و تأمین، حفظ و ارتقای سلامت همه جانبه شکل گرفت و همواره در مسیر حفظ امنیت سلامت و برقراری دسترسی عادلانه سلامت تلاش کرده و موفقیت‌های بزرگی نیز به دست آورده است که مورد تحسین جهانیان واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت‌های مردمی تنها از مسیر مشارکت ساختارمند عادلانه و آگاهانه مردم و اجرای صحیح اصول ارتقا سلامت امکان پذیر است و نقش خدمات میلیونی سفیران و داوطلبان به عنوان مروجین و گفتمان سازهای اصلی بهداشت در کشور قابل توجه و تاکید است.

معاون وزیر بهداشت از اجرای برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع به عنوان گامی جدید از سوی شبکه بهداشت و درمان کشور برای تأمین امنیت سلامت، عادلانه تر شدن و پوشش همگانی سلامت یاد کرد و گفت: اجرای برنامه ملی سلامت خانواده در فازهای مختلفی اجرایی شد و هفته سلامت امسال، فرصت مناسبی برای آشنایی مردم و مسئولان با اهداف، اقدامات و چشم انداز این برنامه بعد از گذشت یکسال و برنامه‌های آتی است که توسط وزیر بهداشت ابلاغ می‌شود.

به گفته فرشیدی، یکی از اصول و مبانی دستیابی به هدف پوشش همگانی سلامت و یکی از برنامه‌های بنیادین معاونت بهداشت در خلق سلامت، بهره گیری از مشارکت مردم از سطح خانواده تا پیچیده‌ترین سازمان‌ها و سطح محلات و شهر و روستا و عشایر است که در دهه اخیر با اضافه شدن برنامه ملی خودمراقبتی و به ویژه نگاه و تاکید دولت سیزدهم در تقویت بهداشت این برنامه نیز با حمایت بیشتر در سراسر کشور توسط معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا شده است.

وی از تمامی کارکنان بهداشت که در سال گذشته در پیاده سازی و استقرار برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور و همچنین برنامه‌های جاری حوزه بهداشت تلاش بی وقفه داشته‌اند، قدردانی و تشکر کرد.