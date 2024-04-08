به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: با توجه به اینکه محل نماز عید فطر در اهواز ضلع شمالی تقاطع پاداد جنب حوزه علمیه تعیین شده است، محدودیتهای ترافیکی از ساعت یک بامداد روز برگزاری نماز عید فطر اعمال میشود.
وی گفت: محدودیتهای ترافیکی در مسیر بلوار آیت الله بهبهانی حدفاصل تقاطع پاداد تا تقاطع کیکاوس، رفت و برگشت و تمامی دسترسیهای منتهی به بلوار آیت الله بهبهانی شامل خیابانهای کافی شرقی و غربی، لهراسب، ریاضی، عظیم، مسجدی، صابرپور، حلالی، افلاطون، زمانی، و شهید ترابی است.
سرهنگ حسنوند اظهار کرد: این مسیرها در زمان اعلام شده مسدود و منع تردد دارند و با مشاهده هرگونه توقف در محل یاد شده پلیس اقدام به انتقال خودرو خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور اهواز ادامه داد: مسیرهای جایگزین نیز شامل خیابانهای پیروزی (کمپانی) و حق بین در جهت شمالی جنوبی و برعکس و خیابان اباذر (زند) در جهت شرقی غربی و برعکس پیش بینی شده که با توجه به عرض محدود این معابر از نمازگزاران تقاضا میشود برای روانسازی ترافیک از توقف وسایل نقلیه خود در این مسیرها خودداری کنند.
سرهنگ حسنوند اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز برای تمامی مناطق شهری اهواز اتوبوسهای خط واحد آماده کرده است بنابراین نمازگزاران از حضور با خودروی شخصی با توجه به نبود فضای پارک مناسب اجتناب کنند.
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