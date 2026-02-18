به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز خوش‌دلی، قائم‌مقام صداوسیمای آذربایجان غربی، صبح چهارشنبه در آیین رونمایی از این مستند با تقدیر از عوامل تولید، از خانواده‌های معظم شهدا نارنجی، خلف‌خانی و مردم‌خواه قدردانی کرد و حضور آن‌ها را مایه افتخار رسانه دانست.

وی با تاکید بر اینکه شهدا با انتخاب آگاهانه خود درس بزرگی در تصمیم‌گیری صحیح در شرایط حساس به ما آموختند، افزود: در عصر حاضر که دشمن با جنگ نرم اراده جوانان را هدف قرار داده است، انتقال سیره شهدا توسط روایان صادق به نسل‌های امروزی، امری ضروری برای تلنگر جامعه است.

رونمایی از مستند «شاهرگ»؛ روایتی از زندگی و شهادت پاسدار شهید رضا خلف‌خانی

مستند رادیویی «شاهرگ»، روایتی پرتره گونه از زندگی و رشادت‌های پاسدار شهید رضا خلف‌خانی، جوان ۲۲ ساله‌ای است که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در پایگاه المهدی ارومیه به شهادت رسید.

این مستند که به‌تازگی توسط رادیو چی چست تولید شده، به ابعاد شخصیتی، اخلاقی و نحوه شهادت این شهید والامقام پرداخته است.

مستند رادیویی «شاهرگ» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و گویندگی آمینه تقی‌پور و صدابرداری و میکس همراز فهامی، به مدت ۳۰ دقیقه در رادیو چی چست تهیه و تولید شده است.

این اثر، زندگی پاسدار شهید رضا خلف‌خانی، جوان ۲۲ ساله‌ای را روایت می‌کند که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، در پایگاه المهدی ارومیه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این مستند، فرمانده پدافند هوایی لشکر ۳ عملیاتی حمزه (ع) و سه تن از هم‌رزمان شهید، ویژگی‌های بارز شخصیتی و رفتاری شهید خلف‌خانی را بازگو می‌کنند.

بخش پایانی مستند به گفت‌وگو با مادر شهید اختصاص دارد که از دوران کودکی، بلوغ فکری، منش و غیرت فرزندش برای پاسداری از سرزمین مادری سخن می‌گوید و شوروشوق رضا برای پیوستن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چگونگی شهادت این شهید والامقام را روایت می‌کند.

شهید رضا خلف‌خانی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه در پایگاه المهدی ارومیه، در مبارزه با پهپادهای هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید سرافراز، درست در سالروز تولد ۲۲ سالگی‌اش، روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ به خاک سپرده شد.



«نیم‌نگاه تا آسمان»؛ روایتی از زندگی و شهادت پاسدار شهید جواد نارنجی

هم‌زمان با اتمام ساخت مستندی از سیره و منش سردار شهید جواد نارنجی، از فرماندهان لشکر عملیاتی ۳ حمزه (ع) ارومیه، از مستند ۳۰ دقیقه‌ای «نیم‌نگاه تا آسمان» کاری از واحد صدای آذربایجان غربی رونمایی شد. این مستند با محوریت زندگی، سیره و رشادت‌های این شهید والامقام در دفاع مقدس ۱۲ روزه، تهیه و تولید شده است.

تولید مستند «نیم‌نگاه تا آسمان» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و گویندگی آمینه تقی‌پور و صدابرداری همراز فهامی در واحد صدای آذربایجان غربی، به‌تازگی به پایان رسیده است. این اثر روایی، نگاهی جامع و عمیق به ابعاد مختلف زندگی شهید جواد نارنجی، از دوران کودکی و ورود به دانشگاه افسری، ازدواج، خصوصیات اخلاقی و سبک زندگی ایشان گرفته تا نحوه شهادت او دارد.

روایت این مستند با مصاحبه با فرمانده، چهار تن از دوستان و هم‌رزمان شهید و همچنین اعضای خانواده معظم ایشان از جمله مادر، خواهر، همسر، دختر و پسر خردسالشان صورت پذیرفته است تا تصویری کامل و تأثیرگذار از این پاسدار رشید اسلام ارائه دهد.

شهید جواد نارنجی، از فرماندهان لشکر عملیاتی ۳ حمزه (ع) ارومیه، در جنگ مقدس ۱۲ روزه، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مجروح شده و پس از تحمل دوران سخت مجروحیت، اول مرداد ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمد.

در ادامه از خانواده‌های معزز شهدا سردار جواد نارنجی، از فرماندهان لشکر عملیاتی ۳ حمزه (ع) ارومیه، پاسدار شهید رضا خلف‌خانی، از پدافند هوایی لشکر سه حمزه (ع) و شهید امیرحسین مردم‌خواه از شهدای دفاع مقدس 12 روزه تجلیل شد.