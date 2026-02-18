  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

بهره‌برداری از ۳ پروژه مهم طرح آبرسانی غدیر با اعتبار ۳ همت

اهواز - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از بهره‌برداری سه پروژه مهم در طرح آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان‌فر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین تست و راه‌اندازی پروژه‌های افزایش ظرفیت طرح آبرسانی غدیر که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه دارند.

وی افزود: نخستین پروژه، توسعه ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس است که با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان اجرا و ظرفیت انتقال آب آن از ۱۰ مترمکعب بر ثانیه به ۱۵ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

صدریان‌فر ادامه داد: پروژه دوم شامل اجرای خط انتقال دوم از مخازن ام‌الدبس تا انشعاب تصفیه‌خانه سوسنگرد به طول ۲۳ کیلومتر با لوله فولادی به قطر یک هزار و ۸۰۰ میلی‌متر است که با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: پروژه سوم نیز اجرای خط انتقال سوم از ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس تا مخازن فلزی متعادل‌کننده به طول ۵ کیلومتر با لوله فولادی به قطر دو هزار میلی‌متر و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: با بهره‌برداری از این سه پروژه، ظرفیت تأمین و انتقال آب در طرح غدیر به‌طور محسوسی افزایش یافته و پایداری آبرسانی در شهرهای تحت پوشش این طرح تقویت می‌شود که تأثیر مستقیم بر بهبود کیفیت خدمات آب شرب و کاهش تنش آبی در مناطق هدف خواهد داشت.

کد خبر 6752624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

