به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان‌فر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آیین تست و راه‌اندازی پروژه‌های افزایش ظرفیت طرح آبرسانی غدیر که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه دارند.

وی افزود: نخستین پروژه، توسعه ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس است که با اعتباری بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان اجرا و ظرفیت انتقال آب آن از ۱۰ مترمکعب بر ثانیه به ۱۵ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

صدریان‌فر ادامه داد: پروژه دوم شامل اجرای خط انتقال دوم از مخازن ام‌الدبس تا انشعاب تصفیه‌خانه سوسنگرد به طول ۲۳ کیلومتر با لوله فولادی به قطر یک هزار و ۸۰۰ میلی‌متر است که با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: پروژه سوم نیز اجرای خط انتقال سوم از ایستگاه پمپاژ ام‌الدبس تا مخازن فلزی متعادل‌کننده به طول ۵ کیلومتر با لوله فولادی به قطر دو هزار میلی‌متر و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: با بهره‌برداری از این سه پروژه، ظرفیت تأمین و انتقال آب در طرح غدیر به‌طور محسوسی افزایش یافته و پایداری آبرسانی در شهرهای تحت پوشش این طرح تقویت می‌شود که تأثیر مستقیم بر بهبود کیفیت خدمات آب شرب و کاهش تنش آبی در مناطق هدف خواهد داشت.